GÃ¼ncelleme: 00:12, 22 Ocak 2017 Pazar

Ä°zmir'de tarihi eser operasyonu



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Ä°zmir'in Bornova ilÃ§esinde tarihi eser kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen kiÅŸi yakalandÄ±. ÅžahsÄ±n Ã¼stÃ¼nde yapÄ±lan aramada farklÄ± dÃ¶nemlere ait 283 tarihi eser ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°zmir'in Bornova ilÃ§esinde tarihi eser kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen kiÅŸi yakalandÄ±. KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k SuÃ§larÄ±yla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Bornova ilÃ§esinde elinde bulunan Ã§ok sayÄ±da tarihi eserin satÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapmaya Ã§alÄ±ÅŸan B.D'yi (52) yakaladÄ±. ÅžÃ¼phelinin Ã¼zerinde yapÄ±lan aramalarda, farklÄ± dÃ¶nemlere ait 283 tarihi eser ele geÃ§irildi. Ä°zmir MÃ¼ze MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce yapÄ±lan incelemeler sonucunda, Klasik-Helenistik dÃ¶neme ait 15 gÃ¼mÃ¼ÅŸ ve 25 bronz sikke, Roma dÃ¶nemine ait 36 bronz sikke, Bizans dÃ¶nemine ait 1 elektron ve 8 bronz sikke, Ä°slami dÃ¶neme ait 3 altÄ±n ve 102 gÃ¼mÃ¼ÅŸ, 33 bronz sikke, OrtaÃ§aÄŸ dÃ¶nemine ait 7 bronz-gÃ¼mÃ¼ÅŸ sikke, Ã§eÅŸitli obje, sapan taÅŸÄ± ve takÄ±lar olmak Ã¼zere 250 tarihi eserin 2863 sayÄ±lÄ± yasa kapsamÄ±nda orijinal tarihi eser olduÄŸu, 33 objenin ise 2863 sayÄ±lÄ± yasa kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda bulunduÄŸu tespit edildi. B.D, ifadesinin ardÄ±ndan tutuksuz yargÄ±lanmak Ã¼zere serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

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