Ä°zmir'de tarihi eser operasyonu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°zmir'in Bornova ilÃ§esinde tarihi eser kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen kiÅŸi yakalandÄ±.
KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k SuÃ§larÄ±yla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Bornova ilÃ§esinde elinde bulunan Ã§ok sayÄ±da tarihi eserin satÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapmaya Ã§alÄ±ÅŸan B.D'yi (52) yakaladÄ±.
ÅžÃ¼phelinin Ã¼zerinde yapÄ±lan aramalarda, farklÄ± dÃ¶nemlere ait 283 tarihi eser ele geÃ§irildi.
Ä°zmir MÃ¼ze MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce yapÄ±lan incelemeler sonucunda, Klasik-Helenistik dÃ¶neme ait 15 gÃ¼mÃ¼ÅŸ ve 25 bronz sikke, Roma dÃ¶nemine ait 36 bronz sikke, Bizans dÃ¶nemine ait 1 elektron ve 8 bronz sikke, Ä°slami dÃ¶neme ait 3 altÄ±n ve 102 gÃ¼mÃ¼ÅŸ, 33 bronz sikke, OrtaÃ§aÄŸ dÃ¶nemine ait 7 bronz-gÃ¼mÃ¼ÅŸ sikke, Ã§eÅŸitli obje, sapan taÅŸÄ± ve takÄ±lar olmak Ã¼zere 250 tarihi eserin 2863 sayÄ±lÄ± yasa kapsamÄ±nda orijinal tarihi eser olduÄŸu, 33 objenin ise 2863 sayÄ±lÄ± yasa kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda bulunduÄŸu tespit edildi.
B.D, ifadesinin ardÄ±ndan tutuksuz yargÄ±lanmak Ã¼zere serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Ä°zmir'in Bornova ilÃ§esinde tarihi eser kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen kiÅŸi yakalandÄ±. ÅžahsÄ±n Ã¼stÃ¼nde yapÄ±lan aramada farklÄ± dÃ¶nemlere ait 283 tarihi eser ele geÃ§irildi
Mersin'in Erdemli Ä°lÃ§esi'nde, anavatanÄ± GÃ¼ney Amerika olan, halk arasÄ±nda 'Åžeker otu' olarak bilinen ÅŸekerden 30 kat daha tatlÄ± doÄŸal bir bitki olan 'Stevia' bitkisinin Ã¼retimine baÅŸlandÄ±.
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Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n giriÅŸinde freni patlayan kamyon polisi alarma geÃ§irdi
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 187'si emniyet personeli olmak Ã¼zere 235 ÅŸÃ¼pheliye yÃ¶nelik 49 ilde gerÃ§ekleÅŸtirdikleri operasyonda, 132 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.