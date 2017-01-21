DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

Moskova Devlet Ãœniversitesi YÃ¼ksek Televizyon Okulu DekanÄ± Vitaliy Tretyakov, TÃ¼rkiyeâ€™de Rusya karÅŸÄ±tÄ± gÃ¼Ã§lerin askeri ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri dahil devlet kurumlarÄ±na Ã§ok derin ÅŸekilde sÄ±zabileceÄŸini savundu.
Rus basÄ±nÄ±na konuÅŸan Tretyakov, AralÄ±k 2016â€™ta Rusyaâ€™nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlovâ€™un suikast sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesini hatÄ±rlatarak, "Rus-TÃ¼rk iliÅŸkileri dÃ¼zelmeye baÅŸladÄ±. Bu olayÄ±n olabilmesi iÃ§in bir neden yoktu. Bu ya ideoloji bakÄ±mÄ±ndan angaje edilmiÅŸ bir kiÅŸinin kasÄ±tlÄ± eylemi ya da bir katilin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã§ok ince dokunmuÅŸ bir komplo. Fakat TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan baÅŸta olmak Ã¼zere TÃ¼rk yÃ¶netimi ve Rusya yÃ¶netimi bu faciaya raÄŸmen Ã¼lkelerimiz arasÄ±nda iliÅŸkilerin deÄŸiÅŸmeyeceÄŸini sÃ¶yledi. BazÄ±larÄ± hatta Suriye ile ilgili durumu gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurarak Rusya ve TÃ¼rkiyeâ€™nin daha fazla birlikte hareket edeceÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor."
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Rus-TÃ¼rk iliÅŸkileri konusunda en iyi uzman olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da vurgulayan Rus akademisyen, "DolayÄ±sÄ±yla iliÅŸkilerimizin nasÄ±l geliÅŸeceÄŸi konusunda tahminler yapmak istemem. Ama Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin yÄ±llÄ±k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda bu olayla ilgili sansansyonel bir aÃ§Ä±klamada bulundu. Putin uÃ§aÄŸÄ±mÄ±zÄ±n TÃ¼rk yÃ¶netiminin emri olmadan, ikili iliÅŸkilere zarar vermek isteyen insanlar tarafÄ±ndan dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ tezine daha Ã¶nce ÅŸÃ¼pheyle baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Fakat bÃ¼yÃ¼kelÃ§imize Ã¶zel kuvvetlere sÄ±zmÄ±ÅŸ bir polis tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan fikrini deÄŸiÅŸtirdiÄŸine iÅŸaret etti. Bu olay baÄŸlamÄ±nda Putin ÅŸunu anlÄ±yor: AnlaÅŸÄ±lan Rusya karÅŸÄ±tlarÄ± TÃ¼rkiyeâ€™'nin askeri, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri dahil resmi kurumlarÄ±na fazla derin ÅŸekilde sÄ±zmÄ±ÅŸ. Ve emir de oradan gelmiÅŸ olabilir. Putin bizden daha fazla bilgiye sahip. Ä°stihbarat gÃ¼Ã§lerinin ulaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ã§ok sayÄ±da bilgiler dahil. Åžimdi de Putin (bu bilgiler baÄŸlamÄ±nda) kendi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ deÄŸiÅŸtirdi. UzmanlarÄ±n da kendi kaynaklarÄ± var, ama onlar Putin gibi geniÅŸ bilgi kaynaklarÄ±na sahip deÄŸil."
Kaynak:Sputnik
Rus akademisyen, TÃ¼rkiyeâ€™de Rusya karÅŸÄ±tÄ± gÃ¼Ã§lerin askeri ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri dahil devlet kurumlarÄ±na Ã§ok derin ÅŸekilde sÄ±zabileceÄŸini savundu.
Tunuslu Suriye uzmanÄ± ve siyasi analist Åžeyh, "Devrimci kitlenin Rusya'ya gÃ¼venmemesi, bu sÃ¼recin zayÄ±f halkasÄ±nÄ± teÅŸkil ediyor ancak, TÃ¼rkiye'nin ikinci gÃ¶zetmen olarak masada bulunmasÄ±, Suriye halkÄ±nÄ±n taleplerini karÅŸÄ±layacak sonuÃ§larÄ±n Ã§Ä±kma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendiriyor" dedi
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