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20:18, 21 Ocak 2017 Cumartesi
Avrupa
18:29, 21 Ocak 2017 Cumartesi

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Avrupa'daki aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± liderlerin Almanya buluÅŸmasÄ±na protesto
Avrupa'daki aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± liderlerin Almanya buluÅŸmasÄ±na protesto

AÅŸÄ±rÄ± saÄŸ partilerin Koblenz buluÅŸmasÄ±, yaklaÅŸÄ±k 5 bin kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶steriyle protesto edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa'daki aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± partileri bir araya getiren Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler ve Uluslar AvrupasÄ± (ENF) grubunun, bugÃ¼n Almanyaâ€™nÄ±n Koblenz kentinde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi kongre, yaklaÅŸÄ±k 5 bin kiÅŸi tarafÄ±ndan protesto edildi.

Koblenz Tren Ä°stasyonu Ã¶nÃ¼ndeki meydanda dÃ¼zenlenen gÃ¶steriye, bazÄ± TÃ¼rk sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± da destek verdi. YaklaÅŸÄ±k 5 bin kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶steri de "Almanya renkli kalacak", "IrkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa hayÄ±r", "Benim milliyetim insan" yazÄ±lÄ± pankartlar ve dÃ¶vizler taÅŸÄ±ndÄ±.

KonuÅŸmacÄ± olarak Rheinland-Pfalz Eyaleti BaÅŸbakanÄ± Malu Dreyer ve LÃ¼ksemburg DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean Asselbornâ€™un da yer aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶steride, Neonaziler ve Ä±rkÃ§Ä± partiler aleyhinde sloganlar atÄ±ldÄ±.

Dreyer, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Bu bir Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k ve hoÅŸgÃ¶rÃ¼ gÃ¶sterisi. Koblenz ve Rheinland-Pfalz Eyaleti korku ve milliyetÃ§ilerin zeminine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lemez." dedi.

DiÄŸer katÄ±lÄ±mcÄ±lar tarafÄ±ndan yapÄ±lan konuÅŸmalarda da Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k ve ayrÄ±mcÄ±lÄ±k sÃ¶ylemlerine karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±larak Almanyaâ€™nÄ±n renkli ve hep birlikte gÃ¼Ã§lÃ¼ br Ã¼lke olduÄŸunu vurgulandÄ±.

Ã–te yandan gÃ¶steride, TÃ¼rkiye asÄ±llÄ± Kutlu Yurtseven isimli vatandaÅŸ da Almanca ve TÃ¼rkÃ§e sÃ¶ylediÄŸi rap ÅŸarkÄ±yla Almanyaâ€™daki Nasyonal Sosyalist YeraltÄ± (NSU) cinayetlerine dikkati Ã§ekti.

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶stericiler polis eÅŸliÄŸinde ENF grubunun kongre yaptÄ±ÄŸÄ± Rhein-Mosel-Halleâ€™ye doÄŸru yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe geÃ§ti. Åžehir merkezinden gÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda buraya gelen kalabalÄ±k grup, bir sÃ¼re slogan atarak mÃ¼zik eÅŸliÄŸinde Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k karÅŸÄ±tÄ± ÅŸarkÄ±lar sÃ¶yledi.

ArdÄ±ndan gÃ¶steri, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± grubun kongre binasÄ±na yakÄ±n bir aÃ§Ä±k alanda verdiÄŸi konserle olaysÄ±z ÅŸekilde sona erdi.

Avrupa Parlamentosuâ€™nda aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± partileri bir araya getiren ENF grubu, "Avrupa iÃ§in Ã–zgÃ¼rlÃ¼k" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan kongresini bugÃ¼n Koblenzâ€™de gerÃ§ekleÅŸtiriliyor.

AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Almanya iÃ§in Alternatif (AfD) partisinin lideri Frauke Petryâ€™nin ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± kongreye, Fransaâ€™dan aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe'nin lideri Marine Le Pen, Hollandaâ€™dan Ä±rkÃ§Ä± Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders, Ä°talyaâ€™dan Kuzey BirliÄŸi Partisi lideri Matteo Salvini ve Avusturyaâ€™dan Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Partisi (FPÃ–) Genel Sekreteri Harald Vilimsky katÄ±ldÄ±.



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