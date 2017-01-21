Avrupa'daki aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± liderlerin Almanya buluÅŸmasÄ±na protesto

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Avrupa'daki aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± partileri bir araya getiren Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler ve Uluslar AvrupasÄ± (ENF) grubunun, bugÃ¼n Almanyaâ€™nÄ±n Koblenz kentinde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi kongre, yaklaÅŸÄ±k 5 bin kiÅŸi tarafÄ±ndan protesto edildi.
Koblenz Tren Ä°stasyonu Ã¶nÃ¼ndeki meydanda dÃ¼zenlenen gÃ¶steriye, bazÄ± TÃ¼rk sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± da destek verdi. YaklaÅŸÄ±k 5 bin kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶steri de "Almanya renkli kalacak", "IrkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa hayÄ±r", "Benim milliyetim insan" yazÄ±lÄ± pankartlar ve dÃ¶vizler taÅŸÄ±ndÄ±.
KonuÅŸmacÄ± olarak Rheinland-Pfalz Eyaleti BaÅŸbakanÄ± Malu Dreyer ve LÃ¼ksemburg DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean Asselbornâ€™un da yer aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶steride, Neonaziler ve Ä±rkÃ§Ä± partiler aleyhinde sloganlar atÄ±ldÄ±.
Dreyer, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Bu bir Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k ve hoÅŸgÃ¶rÃ¼ gÃ¶sterisi. Koblenz ve Rheinland-Pfalz Eyaleti korku ve milliyetÃ§ilerin zeminine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lemez." dedi.
DiÄŸer katÄ±lÄ±mcÄ±lar tarafÄ±ndan yapÄ±lan konuÅŸmalarda da Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k ve ayrÄ±mcÄ±lÄ±k sÃ¶ylemlerine karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±larak Almanyaâ€™nÄ±n renkli ve hep birlikte gÃ¼Ã§lÃ¼ br Ã¼lke olduÄŸunu vurgulandÄ±.
Ã–te yandan gÃ¶steride, TÃ¼rkiye asÄ±llÄ± Kutlu Yurtseven isimli vatandaÅŸ da Almanca ve TÃ¼rkÃ§e sÃ¶ylediÄŸi rap ÅŸarkÄ±yla Almanyaâ€™daki Nasyonal Sosyalist YeraltÄ± (NSU) cinayetlerine dikkati Ã§ekti.
KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶stericiler polis eÅŸliÄŸinde ENF grubunun kongre yaptÄ±ÄŸÄ± Rhein-Mosel-Halleâ€™ye doÄŸru yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe geÃ§ti. Åžehir merkezinden gÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda buraya gelen kalabalÄ±k grup, bir sÃ¼re slogan atarak mÃ¼zik eÅŸliÄŸinde Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k karÅŸÄ±tÄ± ÅŸarkÄ±lar sÃ¶yledi.
ArdÄ±ndan gÃ¶steri, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± grubun kongre binasÄ±na yakÄ±n bir aÃ§Ä±k alanda verdiÄŸi konserle olaysÄ±z ÅŸekilde sona erdi.
Avrupa Parlamentosuâ€™nda aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± partileri bir araya getiren ENF grubu, "Avrupa iÃ§in Ã–zgÃ¼rlÃ¼k" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan kongresini bugÃ¼n Koblenzâ€™de gerÃ§ekleÅŸtiriliyor.
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Almanya iÃ§in Alternatif (AfD) partisinin lideri Frauke Petryâ€™nin ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± kongreye, Fransaâ€™dan aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe'nin lideri Marine Le Pen, Hollandaâ€™dan Ä±rkÃ§Ä± Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders, Ä°talyaâ€™dan Kuzey BirliÄŸi Partisi lideri Matteo Salvini ve Avusturyaâ€™dan Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Partisi (FPÃ–) Genel Sekreteri Harald Vilimsky katÄ±ldÄ±.
Devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini kazanan Barrow, Jammeh'in Gambiya'dan ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lkesine dÃ¶neceÄŸini duyurdu
BaÄŸdat'Ä±n Ã§eÅŸitli noktalarÄ±nda meydana gelen ÅŸiddet olaylarÄ±nda 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
BaÅŸkent PriÅŸtine'de, Fransa'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lan eski Kosova BaÅŸbakanÄ± Haradinay'Ä±n tahliyesi iÃ§in destek gÃ¶sterisi dÃ¼zenlendi
Irak DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Caferi, "Musul'daki operasyonun bir ay iÃ§inde sonlanmasÄ±nÄ± bekliyoruz. DEAÅž'Ä±n Irak'tan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼ gÃ¶receÄŸiz" dedi
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸ partilerin Koblenz buluÅŸmasÄ±, yaklaÅŸÄ±k 5 bin kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶steriyle protesto edildi
BatÄ± Åžeria'daki Filistin kÃ¶yÃ¼ne silahla giren Yahudi yerleÅŸimciler Ã§Ä±kan arbedede yine Filistinli yetkililerce korunmaya alÄ±narak teslim edilmek Ã¼zere Ä°srail yetkililerine haber verildi
ABDâ€™nin Portland kentinde dÃ¼n akÅŸam yeni baÅŸkan Donald Trumpâ€™Ä± protesto eden gruplara polis biber gazÄ±yla mÃ¼dahale etti. Olaylarda 6 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Nikos Kotzias TÃ¼rk ordusunun KÄ±brÄ±sâ€™tan Ã§ekilmesi gerektiÄŸini belirtti
Ä°ÅŸkodra'daki Åžeyh Åžamia Medresesinde yarÄ± zamanlÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸan Ã¶ÄŸretmen, DEAÅž'Ä±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Cenevre Ofisi'nin ev sahipliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸen uluslararasÄ± konferansÄ±n son gÃ¼nÃ¼nde KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Espen Barth Eide, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin olumlu bir havada geÃ§tiÄŸini sÃ¶yledi
DÃ¼nya Ä°slam Mezhepleri YakÄ±nlaÅŸtÄ±rma BirliÄŸi temsilcisi Numani, "Meselelerin tÃ¼mÃ¼ gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Åžiiler ve SÃ¼nniler arasÄ±ndaki ortak alan yÃ¼zde 90'a ulaÅŸmaktadÄ±r" dedi
Adada Ã§Ã¶plÃ¼k haline gelen bir arazide, yaklaÅŸÄ±k 40 bin metrekarelik alana yayÄ±lan can yelekleri, ÅŸiÅŸme bot ve Ã§eÅŸitli eÅŸyalardan oluÅŸan yÄ±ÄŸÄ±nlar bulunuyor
ÃœrdÃ¼n- Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Rakban mÃ¼lteci kampÄ±nda patlama meydana geldi,4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Kandahar vilayetinin Mayvand ilÃ§esindeki karakola saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. Olayda 16'sÄ± polis 43 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.