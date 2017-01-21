18:41, 21 Ocak 2017 Cumartesi

Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± Valilere karÅŸÄ± sorumlu olacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±, sahil gÃ¼venlik teÅŸkilatÄ±nÄ±n en Ã¼st amiri olarak teÅŸkilatÄ± idare edecek, sahil gÃ¼venlik komutanlarÄ± ise baÄŸlÄ± olduÄŸu ilin valisine karÅŸÄ± sorumlu olacak.

Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± TeÅŸkilat, GÃ¶rev ve Yetkileri YÃ¶netmeliÄŸi, Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.

YÃ¶netmelik, Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teÅŸkilat, gÃ¶rev, yetki ve sorumluluklarÄ±nÄ±, diÄŸer makamlarla iliÅŸkilerini, birlikte Ã§alÄ±ÅŸma ve iÅŸbirliÄŸi esaslarÄ± dahil komuta ve kontrol iliÅŸkilerini dÃ¼zenliyor.

Buna gÃ¶re, Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rev alanlarÄ±, Ã¼sleri, konuÅŸ, kuruluÅŸ, kadrolarÄ±yla yerleÅŸme yerleri, gemi ve botlarÄ±n hizmetten Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lacak. Ancak, seferberlik ve savaÅŸ hallerinde Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± emrine girecek birliklerin, kuruluÅŸ ve kadrolarÄ±yla konuÅŸ yerlerinin dÃ¼zenlenmesinde ise Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ alÄ±nacak.

Sevk ve idari ihtiyaÃ§lar ile hizmette verim ve etkinliÄŸin saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla doÄŸrudan merkeze baÄŸlÄ± olarak eÄŸitim, havacÄ±lÄ±k, teknik ve lojistik birimleri Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± onayÄ± ile kurulabilecek ve konuÅŸlandÄ±rÄ±labilecek.

Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±, kara ile denizin birleÅŸim noktasÄ±ndan itibaren tÃ¼m deniz alanlarÄ± ve bu alanlar iÃ§erisinde bulunan liman tesisleri ve bunlara hizmet veren diÄŸer tesisler, marina, balÄ±kÃ§Ä± barÄ±naÄŸÄ±, Ã§ekek yeri, dalyan, iskele, rÄ±htÄ±m ve benzeri kÄ±yÄ± tesisleri ile demir yerleri dahil olmak Ã¼zere TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin bÃ¼tÃ¼n sahillerinde, iÃ§ sularÄ± olan Marmara Denizi ile Ä°stanbul ve Ã‡anakkale BoÄŸazlarÄ±nda, liman ve kÃ¶rfezlerinde, karasularÄ±nda gÃ¶revli olacak.

AkarsularÄ±n denize dÃ¶kÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ yerden itibaren sahil gÃ¼venlik gemi ve botlarÄ± girebilecek veya ulaÅŸabildiÄŸi akarsu iÃ§lerinde, mÃ¼nhasÄ±r ekonomik bÃ¶lgesinde, ulusal ve uluslararasÄ± hukuk kurallarÄ± uyarÄ±nca egemenlik ve denetimi altÄ±nda bulunan deniz alanlarÄ± ile hÃ¼kÃ¼mranlÄ±k haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ±na iliÅŸkin gÃ¶revler kapsamÄ±nda uluslararasÄ± sularda ve uluslararasÄ± sÃ¶zleÅŸmeler Ã§erÃ§evesinde UluslararasÄ± Denizcilik Ã–rgÃ¼tÃ¼ne deklare edilen TÃ¼rk arama kurtarma bÃ¶lgesi iÃ§erisinde kalan karasularÄ± ile uluslararasÄ± sularda da gÃ¶rev yapabilecek.

VALÄ°LERE KARÅžI SORUMLU OLUNACAK

YÃ¶netmeliÄŸe gÃ¶re, bÃ¶lge ve grup komutanlÄ±klarÄ±nÄ±n gÃ¶rev ve sorumluluk alanlarÄ± mÃ¼lki teÅŸkilatlanma sÄ±nÄ±rlarÄ± dikkate alÄ±narak Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca belirlenecek.

BÃ¶lge veya grup komutanÄ±, bÃ¶lge ya da grup teÅŸkilatÄ±nÄ±n sorumluluk alanÄ±nda bulunan illerin valilerine karÅŸÄ±, karakol veya kolluk destek tim komutanlarÄ± ise teÅŸkilatÄ±nÄ±n konuÅŸlu olduÄŸu yerin mÃ¼lki amirine karÅŸÄ± sorumlu olarak gÃ¶rev yapacak.

Sorumluluk alanlarÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ± kati bir sÄ±nÄ±r olarak deÄŸerlendirilmeyecek, bÃ¶lge ve grup komutanlÄ±klarÄ± mÃ¼cavir alanlarda kendi yetkileri doÄŸrultusunda koordineli olarak gÃ¶rev icra edebilecek. BÃ¶lge ve grup komutanlÄ±klarÄ± emrine verilen deÄŸiÅŸik tipteki gemi, bot, karakol, kolluk destek ve diÄŸer timleri, sorumluluk alanlarÄ±ndaki tehditler ve gÃ¶rev Ã¶nceliklerine gÃ¶re sevk ve idare edecek.

KarasularÄ±nda veya uluslararasÄ± sularda icra edilen uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±, gemi kaÃ§Ä±rma, bÃ¼yÃ¼k Ã§aplÄ± arama kurtarma faaliyeti gibi kapsamlÄ± veya gizlilik gerektiren ve birÃ§ok unsurun mÃ¼ÅŸtereken kullanÄ±lmasÄ±nÄ± gerektiren operasyonlar da Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan sevk ve idare edilecek.

Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n imkan ve kabiliyetini aÅŸan veya desteÄŸe ihtiyacÄ± olan durumlarda bu gÃ¶revler, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerine baÄŸlÄ± birimler veya ilgili kuruluÅŸlarla iÅŸbirliÄŸi iÃ§inde yerine getirilecek.

GÃ–REV SINIRI

Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rev sÄ±nÄ±rÄ± ise "emniyet ve asayiÅŸ ile kamu dÃ¼zenini saÄŸlamak, korumak ve kollamak, kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± men, takip ve tahkik etmek, hassas ve kritik Ã¶neme sahip tesislerin korunmasÄ±na iliÅŸkin Ã¶nlemleri ilgili kuruluÅŸlarla iÅŸbirliÄŸi iÃ§inde saÄŸlamak, suÃ§ iÅŸlenmesini Ã¶nlemek iÃ§in gerekli tedbirleri almak ve uygulamak" ÅŸeklinde belirlendi.

Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±, deniz gÃ¼venliÄŸi ve deniz emniyetine iliÅŸkin gÃ¶revleri kapsamÄ±nda, denizler ve adalarda meydana gelen tÄ±bbi tahliye ve hasta nakli faaliyetlerini ilgili kurum ve kuruluÅŸlarla koordineli ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼tecek.

KomutanlÄ±k ayrÄ±ca, deniz gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±na yÃ¶nelik faaliyetleri yÃ¼rÃ¼tecek, stratejik Ã¶neme haiz tesislerin ve gemilerin, TÃ¼rk boÄŸazlarÄ±ndan geÃ§en tehlikeli ve patlayÄ±cÄ± yÃ¼k taÅŸÄ±yan gemilerin ve devlet bÃ¼yÃ¼klerinin deniz gÃ¼venliÄŸini saÄŸlayacak.

YabancÄ± askeri gemilerin ve devlet gemilerinin faaliyetlerini izleyecek, yabancÄ± Ã¼lkelere ait askeri gemiler ve devlet gemilerince TÃ¼rk bayraklÄ± gemilere yapÄ±lan tacizlerle milli menfaatler aleyhine yapÄ±lan ihlallere angajman kurallarÄ± Ã§erÃ§evesinde mÃ¼dahale edecek.

ULUSLARARASI SUÃ‡LA MÃœCADELE

Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±, aÃ§Ä±k denizlerde deniz haydutluÄŸu, gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±, insan ticareti ve uyuÅŸturucu madde kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¼phesi bulunan hallerde ve aÃ§Ä±k denizlerden izinsiz yapÄ±lan yayÄ±nlarÄ±n Ã¶nlenmesi konularÄ±nda uluslararasÄ± hukukun izin verdiÄŸi prosedÃ¼rlere gÃ¶re yabancÄ± ticaret gemilerini denetleyebilecek.

KomutanlÄ±k, arama ve kurtarma faaliyetleri yanÄ± sÄ±ra yangÄ±n, sel, deprem, toprak kaymasÄ±, Ã§Ä±ÄŸ, tsunami, fÄ±rtÄ±na, hortum ve benzeri olaylardan bilgi edindiÄŸinde kendi amirlerine ve ilgili kamu gÃ¶revlilerine haber verecek, gerekli bÃ¼tÃ¼n Ã¶nlemleri alacak.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlanan Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±, teÅŸkilatÄ±n en Ã¼st amiri olarak komutanlÄ±ÄŸÄ± idare edecek. Sahil GÃ¼venlik KomutanÄ±, tÃ¼m sahil gÃ¼venlik teÅŸkilatÄ±nÄ±n komutanÄ± olarak teÅŸkilatÄ±n sevk ve idaresinden, mevzuat hÃ¼kÃ¼mlerinin yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesini saÄŸlamaktan, bunlara dayalÄ± olarak verilen emir ve kararlarÄ±n uygulanmasÄ±ndan Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±na karÅŸÄ± sorumlu olacak.

BÃ¶lge ve grup komutanlarÄ±, bÃ¶lge ya da grup teÅŸkilatÄ±nÄ±n sorumluluk alanÄ±nda bulunan illerin valilerine karÅŸÄ±, karakol veya kolluk destek tim komutanlarÄ± ise teÅŸkilatÄ±nÄ±n konuÅŸlu olduÄŸu yerin mÃ¼lki amirine karÅŸÄ± sorumlu olacak.

KonuÅŸlu olduklarÄ± yerdeki mÃ¼lki amirler ile adli makamlar, mevzuat hÃ¼kÃ¼mlerine uygun olarak bÃ¶lge ve grup komutanlÄ±klarÄ±na doÄŸrudan emir verme yetkisine sahip olacak.

Emniyet ve asayiÅŸ gÃ¶revlerinden doÄŸrudan doÄŸruya sorumlu olan mÃ¼lki amir, bu gÃ¶revlerin yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesini sahil gÃ¼venliÄŸin sorumluluk alanÄ±nda, sahil gÃ¼venlik aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla saÄŸlayacak. Sahil gÃ¼venlik birimlerindeki her kademedeki amir ve personel, gÃ¶revlerini kanunlara uygun yÃ¼rÃ¼tmekten ve yetkilerini amaca uygun bir tarzda kullanmaktan, mÃ¼lki amirlere karÅŸÄ± sorumlu olacak.

Sahil gÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±, bÃ¶lgelerindeki her tÃ¼rlÃ¼ suÃ§larÄ± ve sonuÃ§larÄ±nÄ±, Ã¼lkenin emniyet ve asayiÅŸini bozan ya da bozacak olaylarÄ±, yangÄ±n, su baskÄ±nÄ± gibi afetleri, haber aldÄ±klarÄ± salgÄ±n ve bulaÅŸÄ±cÄ± hastalÄ±klarÄ±, terÃ¶r olaylarÄ±nÄ±, mÃ¼lki amire sÃ¶zlÃ¼ ya da yazÄ±lÄ± olarak bildirecek, jandarma ve polisle mÃ¼ÅŸterek gÃ¶rev icra edebilecek.