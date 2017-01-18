ABD'den Astana zirvesine red!

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Reuters, ABD'nin Astana'daki Suriye zirvesine heyet gÃ¶ndermeyeceÄŸini duyurdu. ABD'yi Kazakistan BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi'nin temsil edeceÄŸi belirtildi.
Devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini kazanan Barrow, Jammeh'in Gambiya'dan ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lkesine dÃ¶neceÄŸini duyurdu
BaÄŸdat'Ä±n Ã§eÅŸitli noktalarÄ±nda meydana gelen ÅŸiddet olaylarÄ±nda 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
BaÅŸkent PriÅŸtine'de, Fransa'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lan eski Kosova BaÅŸbakanÄ± Haradinay'Ä±n tahliyesi iÃ§in destek gÃ¶sterisi dÃ¼zenlendi
Irak DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Caferi, "Musul'daki operasyonun bir ay iÃ§inde sonlanmasÄ±nÄ± bekliyoruz. DEAÅž'Ä±n Irak'tan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼ gÃ¶receÄŸiz" dedi
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸ partilerin Koblenz buluÅŸmasÄ±, yaklaÅŸÄ±k 5 bin kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶steriyle protesto edildi
BatÄ± Åžeria'daki Filistin kÃ¶yÃ¼ne silahla giren Yahudi yerleÅŸimciler Ã§Ä±kan arbedede yine Filistinli yetkililerce korunmaya alÄ±narak teslim edilmek Ã¼zere Ä°srail yetkililerine haber verildi
ABDâ€™nin Portland kentinde dÃ¼n akÅŸam yeni baÅŸkan Donald Trumpâ€™Ä± protesto eden gruplara polis biber gazÄ±yla mÃ¼dahale etti. Olaylarda 6 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Nikos Kotzias TÃ¼rk ordusunun KÄ±brÄ±sâ€™tan Ã§ekilmesi gerektiÄŸini belirtti
Ä°ÅŸkodra'daki Åžeyh Åžamia Medresesinde yarÄ± zamanlÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸan Ã¶ÄŸretmen, DEAÅž'Ä±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Cenevre Ofisi'nin ev sahipliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸen uluslararasÄ± konferansÄ±n son gÃ¼nÃ¼nde KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Espen Barth Eide, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin olumlu bir havada geÃ§tiÄŸini sÃ¶yledi
DÃ¼nya Ä°slam Mezhepleri YakÄ±nlaÅŸtÄ±rma BirliÄŸi temsilcisi Numani, "Meselelerin tÃ¼mÃ¼ gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Åžiiler ve SÃ¼nniler arasÄ±ndaki ortak alan yÃ¼zde 90'a ulaÅŸmaktadÄ±r" dedi
Adada Ã§Ã¶plÃ¼k haline gelen bir arazide, yaklaÅŸÄ±k 40 bin metrekarelik alana yayÄ±lan can yelekleri, ÅŸiÅŸme bot ve Ã§eÅŸitli eÅŸyalardan oluÅŸan yÄ±ÄŸÄ±nlar bulunuyor
ÃœrdÃ¼n- Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Rakban mÃ¼lteci kampÄ±nda patlama meydana geldi,4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Kandahar vilayetinin Mayvand ilÃ§esindeki karakola saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. Olayda 16'sÄ± polis 43 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.