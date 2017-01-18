18:56, 21 Ocak 2017 Cumartesi

ABD'den Astana zirvesine red!





ABD'nin Astana'daki Suriye zirvesi davetini reddetiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Reuters, ABD'nin Astana'daki Suriye zirvesine heyet gÃ¶ndermeyeceÄŸini duyurdu. ABD'yi Kazakistan BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi'nin temsil edeceÄŸi belirtildi.

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