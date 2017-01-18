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20:19, 21 Ocak 2017 Cumartesi
Amerika
18:56, 21 Ocak 2017 Cumartesi

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ABD'den Astana zirvesine red!
ABD'den Astana zirvesine red!

ABD'nin Astana'daki Suriye zirvesi davetini reddetiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Reuters, ABD'nin Astana'daki Suriye zirvesine heyet gÃ¶ndermeyeceÄŸini duyurdu. ABD'yi Kazakistan BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi'nin temsil edeceÄŸi belirtildi.



Ä°lgili Konular Astana Suriye ABD Suriye
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