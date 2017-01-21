DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Irak DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ä°brahim el-Caferi, "Musul'daki operasyonun bir ay iÃ§inde sonlanmasÄ±nÄ± bekliyoruz. DEAÅž'Ä±n Irak'tan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼ gÃ¶receÄŸiz." dedi.
Caferi, resmi ziyaret kapsamÄ±nda geldiÄŸi Beyrut'ta, ilk olarak kasÄ±m ayÄ±nda gÃ¶reve gelen CumhurbaÅŸkanÄ± MiÅŸel Avn tarafÄ±ndan Baabda SarayÄ±'nda kabul edildi.
BasÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapan Caferi, Irak CumhurbaÅŸkanÄ± Fuad Masum'dan Avn'Ä± kutlayan ve BaÄŸdat'a davet eden mesajÄ± ilettiÄŸini sÃ¶yledi.
Arap BirliÄŸi'nin birliktelik unsuru olarak gÃ¶rÃ¼lmesini gÃ¶rÃ¼ÅŸmede teyit ettiklerini belirten Caferi, "FarklÄ± rejimler ve farklÄ± geÃ§miÅŸler olduÄŸu iÃ§in ayrÄ±lÄ±klarÄ± gÃ¶zardÄ± etmiyoruz. Ancak bizi birleÅŸtiren ÅŸeyler ayrÄ±ÅŸtÄ±ranlardan fazla." diye konuÅŸtu.
Ãœlkesindeki DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonlara da deÄŸinen Caferi, "Musul'daki operasyonun bir ay iÃ§inde sonlanmasÄ±nÄ± bekliyoruz. DEAÅž'Ä±n Irak'tan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼ gÃ¶receÄŸiz." ifadesini kullandÄ±.
Caferi'nin daha sonra BaÅŸbakan Saad Hariri ile bir araya geldi. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede ikili iliÅŸkiler ve bÃ¶lgesel konularÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, Caferi'nin Hariri'yi de BaÄŸdat'a davet ettiÄŸi belirtildi.
Meclis BaÅŸkanÄ± Nebih Berri ile de bir araya gelen Caferi'nin, LÃ¼bnan'Ä±n BaÄŸdat'a bÃ¼yÃ¼kelÃ§i atama konusunu ele aldÄ±klarÄ± kaydedildi.
DÄ°PLOMATÄ°K HAREKETLÄ°LÄ°KÂ
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koltuÄŸunun iki buÃ§uk yÄ±l boÅŸ kalmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan MiÅŸel Avn'Ä±n cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilmesi ve ardÄ±ndan Saad Hariri'nin hÃ¼kÃ¼meti kurmasÄ±yla LÃ¼bnan'daki diplomatik hareketlilik artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi.
Arap BirliÄŸi Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da dÃ¼n Ã§eÅŸitli temaslarda bulunmuÅŸtu.
AynÄ± ÅŸekilde, Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± HÃ¼seyin Emir Abdullahiyan'Ä±n pazartesi, Avrupa BirliÄŸi DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin de Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Beyrut'u ziyaret edeceÄŸi bildirildi.
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Irak DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Caferi, "Musul'daki operasyonun bir ay iÃ§inde sonlanmasÄ±nÄ± bekliyoruz. DEAÅž'Ä±n Irak'tan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼ gÃ¶receÄŸiz" dedi
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