GÃ¼ncelleme: 19:33, 21 Ocak 2017 Cumartesi

Kosova'da Haradinay'a destek eylemi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lan Kosova'nÄ±n eski baÅŸbakanlarÄ±ndan Ramush Haradinay iÃ§in Kosova'nÄ±n baÅŸkenti PriÅŸtine'de destek eylemi dÃ¼zenlendi.

Kosova KurtuluÅŸ Ordusu (UÃ‡K) SavaÅŸ Gazileri DerneÄŸi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen ve Haradinay'Ä±n genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Kosova'nÄ±n GeleceÄŸi iÃ§in Ä°ttifak (AAK) partisinin desteklediÄŸi baÅŸkentteki Skenderbeg MeydanÄ±'ndaki eyleme katÄ±lan binlerce kiÅŸi, Haradinaj'in ÅŸartsÄ±z tahliyesini talep etti.

UÃ‡K Dukagjin SavaÅŸ Gazileri DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Abdyl Mushkolaj, alanda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Fransa'ya adaletin yerini bulmasÄ± gerektiÄŸi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunarak, "Kosova'ya zarar getiren SÄ±rbistan ile diyaloÄŸun sona erdirilmesini talep ediyoruz. Haradinaj, bizlerin Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k ve yaÅŸam mÃ¼cadelesinin ete kemiÄŸe bÃ¼rÃ¼nmÃ¼ÅŸ halidir." dedi.

Kosova GiriÅŸimi Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Fatmir Limaj da Haradinaj'a yapÄ±lan saldÄ±rÄ±nÄ±n Kosova'nÄ±n temellerine saldÄ±rmakla eÅŸ anlamlÄ± olduÄŸuna iÅŸaret ederek, Kosova'nÄ±n SÄ±rbistan'a hiÃ§bir zaman "baÅŸÄ±nÄ± eÄŸmediÄŸini ve eÄŸmeyeceÄŸini" vurguladÄ±.

AAK Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ardian Gjini ise Kosova'nÄ±n asla dizlerinin Ã¼zerine Ã§Ã¶kmeyeceÄŸini belirterek, "AcÄ± gÃ¼nler yaÅŸadÄ±k, hepsi geride kaldÄ±. Kosova ve halkÄ±na yapÄ±lan aÅŸaÄŸÄ±lamalara izin vermeyeceÄŸiz." diye konuÅŸtu.

GÃ¶steri, yapÄ±lan konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan olaysÄ±z sona erdi.

Bu arada, Fransa'daki Colmar Ä°stinaf Mahkemesi'nde gÃ¶rÃ¼len davada, SÄ±rbistan'Ä±n talebi doÄŸrultusunda 4 Ocak'ta Basel-Mulhouse-Freiburg HavalimanÄ±'nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Haradinay'Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde karar verilmiÅŸti.

Mahkeme, SÄ±rbistan yÃ¶netiminden gerekli belgelerin beklendiÄŸini ve bu sÃ¼re iÃ§erisinde Haradinay'Ä±n adli kontrol altÄ±nda tutulacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Kosova'daki savaÅŸta UÃ‡K'nÄ±n Dukagjin bÃ¶lge komutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan ve halen AAK partisinin genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini sÃ¼rdÃ¼ren Haradinay, SÄ±rp makamlarÄ±nca Ã§Ä±karÄ±lan uluslararasÄ± yakalama kararÄ± nedeniyle 2015 yÄ±lÄ±nda da Slovenya'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.