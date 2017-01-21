Barrow'un geliÅŸi Jammeh'in gidiÅŸine endekslendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Gambiya'da 1 AralÄ±k'ta dÃ¼zenlenen devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin galibi Adama Barrow, gÃ¶revi bÄ±rakmayan Devlet BaÅŸkanÄ± Yahya Jammeh Ã¼lkeden Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra Gambiya'ya dÃ¶neceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Barrow, Senegal'in baÅŸkenti Dakar'da Associated Press'e verdiÄŸi mÃ¼lakatta, Ã¼lkedeki durum aÃ§Ä±klÄ±ÄŸa kavuÅŸunca Ã¼lkesine dÃ¶nmeyi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
"Teyit edilmiÅŸ bilgi deÄŸil ancak gÃ¼venilir kaynaklar Jammeh'in bugÃ¼n Ã¼lkeden ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor. Gine'ye gideceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz ama yÃ¼zde 100 emin olmak iÃ§in bekliyoruz." ifadelerini kullanan Barrow, Jammeh'in ayrÄ±lmasÄ±yla ilgili ÅŸartlarÄ±n henÃ¼z kendisine bildirilmediÄŸini sÃ¶yledi.
Jammeh'in artÄ±k yabancÄ± bir Ã¼lkede yaÅŸayacak olmasÄ±nÄ±n Ã¶nemli olduÄŸunu vurgulayan Barrow, Jammeh'in gÃ¶revi bÄ±rakmak istememesi hakkÄ±nda ise Hakikat ve UzlaÅŸma Komisyonu kurulmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti.
1 AralÄ±k'ta devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin ardÄ±ndan ilk etapta yenilgisini kabul etmesine raÄŸmen Jammeh, daha sonra Gambiya YÃ¼ksek Mahkemesine itiraz ederek, iktidarÄ± bÄ±rakma Ã§aÄŸrÄ±larÄ±nÄ± reddetmiÅŸti. GÃ¶revi Barrow'a 19 Ocak'ta devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta da 90 gÃ¼nlÃ¼k olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan etmiÅŸti.
Senegal Ordusu da 19 Ocak perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ akÅŸam saatlerinde Senegal'in de yer aldÄ±ÄŸÄ± BatÄ± Afrika Devletleri Ekonomik TopluluÄŸu (ECOWAS) ordu birliklerinin Gambiya topraklarÄ±na girdiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Barrow da aynÄ± gÃ¼n Gambiya'nÄ±n Dakar BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde, ECOWAS Ã¼lke temsilcilerinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶renle devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yemini etmiÅŸti. Devlet BaÅŸkanÄ± Jammeh, bugÃ¼n istifaya etmeye razÄ± olmuÅŸtu.
Devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini kazanan Barrow, Jammeh'in Gambiya'dan ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lkesine dÃ¶neceÄŸini duyurdu
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