19:38, 21 Ocak 2017 Cumartesi

Irak'taki ÅŸiddet olaylarÄ± devam ediyor



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BaÄŸdat'Ä±n Ã§eÅŸitli noktalarÄ±nda meydana gelen ÅŸiddet olaylarÄ±nda 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'Ä±n Ã§eÅŸitli noktalarÄ±nda meydana gelen ÅŸiddet olaylarÄ±nda 4 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi. BaÄŸdat Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde ÃœsteÄŸmen Hatim el-Cabiri, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, baÅŸkent BaÄŸdat'Ä±n doÄŸusundaki El-Ubeydi bÃ¶lgesinde bir halk pazarÄ± yakÄ±nÄ±nda kimliÄŸi henÃ¼z belirlenemeyen kiÅŸilerce dÃ¶ÅŸenen patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak ettirildiÄŸini belirtti. Cabiri, patlamada 2 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 6 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. BaÄŸdat'Ä±n kuzeyinde Seb'ul Bur semtinde yol kenarÄ±na dÃ¶ÅŸenen patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu ise 1 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 3 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Cabiri, ayrÄ±ca Taci ilÃ§esinde bir meydanda kimliÄŸi henÃ¼z belirlenemeyen bir kiÅŸiye ait Ã¼zerinde kurÅŸun izleri olan bir cesedin bulunduÄŸunu kaydetti. SaldÄ±rÄ±larÄ±n sorumluluÄŸunu henÃ¼z Ã¼stlenen olmadÄ±.

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