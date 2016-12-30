ByLock kullanan 2 Ã¶ÄŸretmen tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
AÄŸrÄ±'da, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n (FETÃ–) darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±ktan sonra "Bylock" programÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla 2 Ã¶ÄŸretmenin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerinin, gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik AÄŸrÄ± ve Ankara'da operasyon dÃ¼zenlediÄŸi belirtildi.
Operasyonda 12 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bu zanlÄ±lardan M.B.D, E.P, S.K, M.Y, E.G, B.G.G. ve R.I'nÄ±n emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edildi.
ZanlÄ± M.B.D'nin savcÄ±lÄ±k sorgusunun ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, B.G.G. ve R.I'nÄ±n sevk edildikleri mahkemece tutuklandÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.
AÃ§Ä±klamada, E.P., S.K., M.Y., E.G'nin de aynÄ± mahkeme tarafÄ±ndan adli kontrol hÃ¼kÃ¼mleri uygulanarak serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, gÃ¶zaltÄ±nda bulunan diÄŸer 5 ÅŸÃ¼phelinin ise emniyetteki iÅŸlemlerinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, 15 Temmuz terÃ¶rist darbe giriÅŸimi hakkÄ±nda yanlÄ±ÅŸ, temelsiz, yanlÄ± ve cahilce iddialara iliÅŸkin AB yetkililerinden izahat talep edildiÄŸini bildirdi
AÄŸrÄ±'da aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±ktan sonra FETÃ–'nÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± belirlenen 2 Ã¶ÄŸretmen tutuklandÄ±
YÃ¶netmeliÄŸe gÃ¶re, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±, sahil gÃ¼venlik teÅŸkilatÄ±nÄ±n en Ã¼st amiri olarak teÅŸkilatÄ± idare edecek, sahil gÃ¼venlik komutanlarÄ± ise baÄŸlÄ± olduÄŸu ilin valisine karÅŸÄ± sorumlu olacak
GenÃ§ ilÃ§esine baÄŸlÄ± Ã‡aytepe kÃ¶yÃ¼nde yaÅŸayan DengeÅŸik ve AkÄ±n aileleri arasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 4 ay Ã¶nce Ã§Ä±kan kavgayla baÅŸlayan husumet, eski AK Parti BingÃ¶l Milletvekili AtaoÄŸlu'nun devreye girmesiyle son buldu
Bir bankaya ait ATM'den 243 bin 665 TL para Ã§alan iki kiÅŸi yakalandÄ±
Shanghai Ä°ÅŸbirliÄŸi Ã–rgÃ¼tÃ¼ DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±larÄ± ToplantÄ±sÄ± dÃ¼n Moskova'da dÃ¼zenlendi.
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne yÃ¶nelik lav silahÄ±yla yapÄ±lan saldÄ±rÄ± ile ilgili 5 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan referandum sonrasÄ± ilk aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Åžimdi milletim inÅŸallah gerÃ§ek, nihai kararÄ± verecek. Bu karar ile birlikte TÃ¼rkiye yeni bir sÄ±Ã§rama noktasÄ±na ulaÅŸacaktÄ±r. Milletimiz Ã¼lkemiz iÃ§in hayÄ±rlÄ± olsun el ele vereceÄŸiz. Hep birlikte TÃ¼rkiye olacaÄŸÄ±z" dedi.
Makedonya'dan TÃ¼rkiye ile birlikte Avrupa Konseyi ile UNESCOâ€™nun Lizbon SÃ¶zleÅŸmesini Ã¶nceki yÄ±llarda imzaladÄ±klarÄ± iÃ§in iki anlaÅŸmaya gerek olmadÄ±ÄŸÄ±ndan ikincisinin iptal edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'a yapacaÄŸÄ± ziyaretlerin, TÃ¼rkiye'nin "kara kÄ±ta" ile olan ekonomik iliÅŸkilerini daha da derinleÅŸtirmesi bekleniyor.
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n giriÅŸinde freni patlayan kamyon polisi alarma geÃ§irdi
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 187'si emniyet personeli olmak Ã¼zere 235 ÅŸÃ¼pheliye yÃ¶nelik 49 ilde gerÃ§ekleÅŸtirdikleri operasyonda, 132 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
SDÃœ'de kurulan EndÃ¼lÃ¼s Medeniyet AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Merkezinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek akademik Ã§alÄ±ÅŸmalar ve yarÄ±ÅŸmalarla bu medeniyet yeni nesillere tanÄ±tÄ±lacak
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Gambiya'da CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerini kazanan Adama Barrowâ€™un gÃ¶revi devralmasÄ±ndan memnuniyet duyuyoruz" denildi.
Jandarma ve Sahil GÃ¼venlik'te kadÄ±n personel, ÅŸapka, kep veya Ã¶rgÃ¼ bere altÄ±nda, yÃ¼zÃ¼nÃ¼ kapatmayacak ÅŸekilde baÅŸlarÄ±na taktÄ±klarÄ± Ã¼niforma rengindeki desensiz giysileri giyebilecek.
Marmarisâ€™teki Bozburun Mahallesi aÃ§Ä±klarÄ±nda, TÃ¼rk sualtÄ± arkeoloji tarihinin en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len seramik heykel bulundu.