GÃ¼ncelleme: 19:50, 21 Ocak 2017 Cumartesi

ByLock kullanan 2 Ã¶ÄŸretmen tutuklandÄ±





AÄŸrÄ±'da aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±ktan sonra FETÃ–'nÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± belirlenen 2 Ã¶ÄŸretmen tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AÄŸrÄ±'da, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n (FETÃ–) darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±ktan sonra "Bylock" programÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla 2 Ã¶ÄŸretmenin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerinin, gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik AÄŸrÄ± ve Ankara'da operasyon dÃ¼zenlediÄŸi belirtildi. Operasyonda 12 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bu zanlÄ±lardan M.B.D, E.P, S.K, M.Y, E.G, B.G.G. ve R.I'nÄ±n emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edildi. ZanlÄ± M.B.D'nin savcÄ±lÄ±k sorgusunun ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, B.G.G. ve R.I'nÄ±n sevk edildikleri mahkemece tutuklandÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±. AÃ§Ä±klamada, E.P., S.K., M.Y., E.G'nin de aynÄ± mahkeme tarafÄ±ndan adli kontrol hÃ¼kÃ¼mleri uygulanarak serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, gÃ¶zaltÄ±nda bulunan diÄŸer 5 ÅŸÃ¼phelinin ise emniyetteki iÅŸlemlerinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.

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