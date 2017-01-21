GÃ¼ncelleme: 20:12, 21 Ocak 2017 Cumartesi

DÄ±ÅŸiÅŸlerinden 'AB'nin FETÃ–' raporu haberlerine tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼yesi Ã¼lkelerinin istihbaratÃ§Ä±larÄ±ndan oluÅŸan bir merkezin kaleme aldÄ±ÄŸÄ±, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi hakkÄ±nda yanlÄ±ÅŸ, temelsiz, yanlÄ± ve cahilce iddialarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len bir raporla ilgili Birlik yetkililerinden izahat talep edildiÄŸini belirtti.

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, AB Ã¼yesi Ã¼lkelerinin istihbaratÃ§Ä±larÄ±ndan oluÅŸan bir merkezin kaleme aldÄ±ÄŸÄ± bildirilen 24 AÄŸustos 2016 tarihli bir raporda, 15 Temmuz terÃ¶rist darbe giriÅŸimine iliÅŸkin yanlÄ±ÅŸ, temelsiz, yanlÄ± ve cahilce iddialara yer verildiÄŸine dair bazÄ± basÄ±n haberleri hakkÄ±nda izahat talep edilen AB yetkililerinden raporun varlÄ±ÄŸÄ±na ve iÃ§eriÄŸine iliÅŸkin bir teyit alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

BasÄ±nda yer alan haberlerde, raporun "sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±" iddialarÄ±na yer verildiÄŸi hatÄ±rlatÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "15 Temmuz terÃ¶rist darbe giriÅŸiminin arkasÄ±nda FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) olduÄŸu hususu kanÄ±tlarÄ±yla ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n, Ã¼lkemizin ulusal gÃ¼venliÄŸine, istikrarÄ±na, birliÄŸine ve bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne yÃ¶nelik oluÅŸturduÄŸu tehdit hakkÄ±nda AB ve AB Ã¼lkelerine her dÃ¼zeyde bilgi verilmiÅŸtir. FETÃ–'nÃ¼n sadece TÃ¼rkiye bakÄ±mÄ±ndan deÄŸil faaliyet gÃ¶sterdikleri diÄŸer Ã¼lkeler aÃ§Ä±sÄ±ndan da gÃ¼venlik riski taÅŸÄ±yan karanlÄ±k bir kÃ¼resel aÄŸ olduÄŸu hususunda da muhataplarÄ±mÄ±zÄ± uyarmaktayÄ±z." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada, AB istihbarat kurumlarÄ±nÄ±n bÃ¶yle bir rapor hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nda doÄŸruluk payÄ± olmasÄ± halinde bunun, AB'nin kÃ¶tÃ¼ niyetli davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n en aÃ§Ä±k gÃ¶stergesi olacaÄŸÄ±na iÅŸaret edilerek, ÅŸu deÄŸerlendirmelere yer verildi:

"DiÄŸer taraftan sÃ¶z konusu raporun, AB'yi Ã¼lkemiz aleyhine tavÄ±r almaya yÃ¶nlendirecek bir algÄ± operasyonunun Ã¼rÃ¼nÃ¼ olabileceÄŸi de akla gelmektedir. TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n, FETÃ–'nÃ¼n bu giriÅŸimi karÅŸÄ±sÄ±nda demokrasimizi korumak uÄŸruna verdiÄŸi onurlu mÃ¼cadeleye ve terÃ¶re kurban verdiÄŸimiz ÅŸehitlerimize dahi saygÄ± gÃ¶stermekten uzak olan bÃ¶yle bir yaklaÅŸÄ±m ne kabul edilebilir ne de vicdanlara sÄ±ÄŸar. SÃ¶z konusu raporun TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkilerine pozitif bir gÃ¼ndem kazandÄ±rÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik gayretlerin yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemde gÃ¼ndeme gelmesi de ayrÄ±ca manidar gÃ¶rÃ¼lmektedir."

YabancÄ± basÄ±nda, Avrupa BirliÄŸi istihbaratÃ§Ä±larÄ±nÄ±n 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden Ã¶nce ordudan tasfiyeler yapÄ±lacaÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bir rapor kaleme aldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.