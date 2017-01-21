DÄ±ÅŸiÅŸlerinden 'AB'nin FETÃ–' raporu haberlerine tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼yesi Ã¼lkelerinin istihbaratÃ§Ä±larÄ±ndan oluÅŸan bir merkezin kaleme aldÄ±ÄŸÄ±, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi hakkÄ±nda yanlÄ±ÅŸ, temelsiz, yanlÄ± ve cahilce iddialarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len bir raporla ilgili Birlik yetkililerinden izahat talep edildiÄŸini belirtti.
BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, AB Ã¼yesi Ã¼lkelerinin istihbaratÃ§Ä±larÄ±ndan oluÅŸan bir merkezin kaleme aldÄ±ÄŸÄ± bildirilen 24 AÄŸustos 2016 tarihli bir raporda, 15 Temmuz terÃ¶rist darbe giriÅŸimine iliÅŸkin yanlÄ±ÅŸ, temelsiz, yanlÄ± ve cahilce iddialara yer verildiÄŸine dair bazÄ± basÄ±n haberleri hakkÄ±nda izahat talep edilen AB yetkililerinden raporun varlÄ±ÄŸÄ±na ve iÃ§eriÄŸine iliÅŸkin bir teyit alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
BasÄ±nda yer alan haberlerde, raporun "sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±" iddialarÄ±na yer verildiÄŸi hatÄ±rlatÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "15 Temmuz terÃ¶rist darbe giriÅŸiminin arkasÄ±nda FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) olduÄŸu hususu kanÄ±tlarÄ±yla ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n, Ã¼lkemizin ulusal gÃ¼venliÄŸine, istikrarÄ±na, birliÄŸine ve bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne yÃ¶nelik oluÅŸturduÄŸu tehdit hakkÄ±nda AB ve AB Ã¼lkelerine her dÃ¼zeyde bilgi verilmiÅŸtir. FETÃ–'nÃ¼n sadece TÃ¼rkiye bakÄ±mÄ±ndan deÄŸil faaliyet gÃ¶sterdikleri diÄŸer Ã¼lkeler aÃ§Ä±sÄ±ndan da gÃ¼venlik riski taÅŸÄ±yan karanlÄ±k bir kÃ¼resel aÄŸ olduÄŸu hususunda da muhataplarÄ±mÄ±zÄ± uyarmaktayÄ±z." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
AÃ§Ä±klamada, AB istihbarat kurumlarÄ±nÄ±n bÃ¶yle bir rapor hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nda doÄŸruluk payÄ± olmasÄ± halinde bunun, AB'nin kÃ¶tÃ¼ niyetli davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n en aÃ§Ä±k gÃ¶stergesi olacaÄŸÄ±na iÅŸaret edilerek, ÅŸu deÄŸerlendirmelere yer verildi:
"DiÄŸer taraftan sÃ¶z konusu raporun, AB'yi Ã¼lkemiz aleyhine tavÄ±r almaya yÃ¶nlendirecek bir algÄ± operasyonunun Ã¼rÃ¼nÃ¼ olabileceÄŸi de akla gelmektedir. TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n, FETÃ–'nÃ¼n bu giriÅŸimi karÅŸÄ±sÄ±nda demokrasimizi korumak uÄŸruna verdiÄŸi onurlu mÃ¼cadeleye ve terÃ¶re kurban verdiÄŸimiz ÅŸehitlerimize dahi saygÄ± gÃ¶stermekten uzak olan bÃ¶yle bir yaklaÅŸÄ±m ne kabul edilebilir ne de vicdanlara sÄ±ÄŸar. SÃ¶z konusu raporun TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkilerine pozitif bir gÃ¼ndem kazandÄ±rÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik gayretlerin yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemde gÃ¼ndeme gelmesi de ayrÄ±ca manidar gÃ¶rÃ¼lmektedir."
YabancÄ± basÄ±nda, Avrupa BirliÄŸi istihbaratÃ§Ä±larÄ±nÄ±n 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden Ã¶nce ordudan tasfiyeler yapÄ±lacaÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bir rapor kaleme aldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, 15 Temmuz terÃ¶rist darbe giriÅŸimi hakkÄ±nda yanlÄ±ÅŸ, temelsiz, yanlÄ± ve cahilce iddialara iliÅŸkin AB yetkililerinden izahat talep edildiÄŸini bildirdi
AÄŸrÄ±'da aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±ktan sonra FETÃ–'nÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± belirlenen 2 Ã¶ÄŸretmen tutuklandÄ±
YÃ¶netmeliÄŸe gÃ¶re, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±, sahil gÃ¼venlik teÅŸkilatÄ±nÄ±n en Ã¼st amiri olarak teÅŸkilatÄ± idare edecek, sahil gÃ¼venlik komutanlarÄ± ise baÄŸlÄ± olduÄŸu ilin valisine karÅŸÄ± sorumlu olacak
GenÃ§ ilÃ§esine baÄŸlÄ± Ã‡aytepe kÃ¶yÃ¼nde yaÅŸayan DengeÅŸik ve AkÄ±n aileleri arasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 4 ay Ã¶nce Ã§Ä±kan kavgayla baÅŸlayan husumet, eski AK Parti BingÃ¶l Milletvekili AtaoÄŸlu'nun devreye girmesiyle son buldu
Bir bankaya ait ATM'den 243 bin 665 TL para Ã§alan iki kiÅŸi yakalandÄ±
Shanghai Ä°ÅŸbirliÄŸi Ã–rgÃ¼tÃ¼ DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±larÄ± ToplantÄ±sÄ± dÃ¼n Moskova'da dÃ¼zenlendi.
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne yÃ¶nelik lav silahÄ±yla yapÄ±lan saldÄ±rÄ± ile ilgili 5 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan referandum sonrasÄ± ilk aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Åžimdi milletim inÅŸallah gerÃ§ek, nihai kararÄ± verecek. Bu karar ile birlikte TÃ¼rkiye yeni bir sÄ±Ã§rama noktasÄ±na ulaÅŸacaktÄ±r. Milletimiz Ã¼lkemiz iÃ§in hayÄ±rlÄ± olsun el ele vereceÄŸiz. Hep birlikte TÃ¼rkiye olacaÄŸÄ±z" dedi.
Makedonya'dan TÃ¼rkiye ile birlikte Avrupa Konseyi ile UNESCOâ€™nun Lizbon SÃ¶zleÅŸmesini Ã¶nceki yÄ±llarda imzaladÄ±klarÄ± iÃ§in iki anlaÅŸmaya gerek olmadÄ±ÄŸÄ±ndan ikincisinin iptal edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'a yapacaÄŸÄ± ziyaretlerin, TÃ¼rkiye'nin "kara kÄ±ta" ile olan ekonomik iliÅŸkilerini daha da derinleÅŸtirmesi bekleniyor.
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n giriÅŸinde freni patlayan kamyon polisi alarma geÃ§irdi
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 187'si emniyet personeli olmak Ã¼zere 235 ÅŸÃ¼pheliye yÃ¶nelik 49 ilde gerÃ§ekleÅŸtirdikleri operasyonda, 132 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
SDÃœ'de kurulan EndÃ¼lÃ¼s Medeniyet AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Merkezinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek akademik Ã§alÄ±ÅŸmalar ve yarÄ±ÅŸmalarla bu medeniyet yeni nesillere tanÄ±tÄ±lacak
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Gambiya'da CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerini kazanan Adama Barrowâ€™un gÃ¶revi devralmasÄ±ndan memnuniyet duyuyoruz" denildi.
Jandarma ve Sahil GÃ¼venlik'te kadÄ±n personel, ÅŸapka, kep veya Ã¶rgÃ¼ bere altÄ±nda, yÃ¼zÃ¼nÃ¼ kapatmayacak ÅŸekilde baÅŸlarÄ±na taktÄ±klarÄ± Ã¼niforma rengindeki desensiz giysileri giyebilecek.
Marmarisâ€™teki Bozburun Mahallesi aÃ§Ä±klarÄ±nda, TÃ¼rk sualtÄ± arkeoloji tarihinin en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len seramik heykel bulundu.