GÃ¼ncelleme: 20:24, 21 Ocak 2017 Cumartesi

Åžehidin cenazesini birlikte omuzladÄ±lar





FÄ±rat KalkanÄ±'nda DEAÅž mensuplarÄ±nca dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Piyade Uzman Ã‡avuÅŸ Selim Topal, son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'Ä±n Suflaniyah bÃ¶lgesinde DEAÅž mensuplarÄ±nca bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Piyade Uzman Ã‡avuÅŸ SelimÂ Topal son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±. Åžehit iÃ§in Pendik'deki 15 Temmuz Åžehitler Camisi'nde ikindi namazÄ± sonrasÄ± dÃ¼zenlenen tÃ¶rene, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli, UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ, garnizon komutanlarÄ± ile ÅŸehidin annesi Hatice Topal, babasÄ± Salih Topal ile yakÄ±nlarÄ± ve Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, namaz Ã¶ncesi cami iÃ§erisinde Kur'an-Ä± Kerim okudu. Ä°stanbul MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Hasan Kamil YÄ±lmaz'Ä±n kÄ±ldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± cenaze namazÄ±nda ÅŸehidin babasÄ± Salih Topal, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n arasÄ±nda saf tuttu. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar ÅŸehidin cenazesine omuz verirken, bir sÃ¼re askerlerce taÅŸÄ±nan Topal'Ä±n TÃ¼rk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± tabutu daha sonra top arabasÄ±na konuldu. Åžehidin cenazesi yakÄ±nlarÄ±nÄ±n gÃ¶z yaÅŸlarÄ± ve tekbirler eÅŸliÄŸinde mezarlÄ±ÄŸa uÄŸurlandÄ±. Top arabasÄ±nÄ±n geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda komutanlar ÅŸehit Topal iÃ§in selam durdu. Åžehit Topal'Ä±n naaÅŸÄ±, tÃ¶renin ardÄ±ndan SamandÄ±ra Merkez MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi.

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