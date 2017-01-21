Åžehidin cenazesini birlikte omuzladÄ±lar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'Ä±n Suflaniyah bÃ¶lgesinde DEAÅž mensuplarÄ±nca bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Piyade Uzman Ã‡avuÅŸ SelimÂ Topal son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.
Åžehit iÃ§in Pendik'deki 15 Temmuz Åžehitler Camisi'nde ikindi namazÄ± sonrasÄ± dÃ¼zenlenen tÃ¶rene, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli, UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ, garnizon komutanlarÄ± ile ÅŸehidin annesi Hatice Topal, babasÄ± Salih Topal ile yakÄ±nlarÄ± ve Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, namaz Ã¶ncesi cami iÃ§erisinde Kur'an-Ä± Kerim okudu. Ä°stanbul MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Hasan Kamil YÄ±lmaz'Ä±n kÄ±ldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± cenaze namazÄ±nda ÅŸehidin babasÄ± Salih Topal, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n arasÄ±nda saf tuttu.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar ÅŸehidin cenazesine omuz verirken, bir sÃ¼re askerlerce taÅŸÄ±nan Topal'Ä±n TÃ¼rk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± tabutu daha sonra top arabasÄ±na konuldu. Åžehidin cenazesi yakÄ±nlarÄ±nÄ±n gÃ¶z yaÅŸlarÄ± ve tekbirler eÅŸliÄŸinde mezarlÄ±ÄŸa uÄŸurlandÄ±. Top arabasÄ±nÄ±n geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda komutanlar ÅŸehit Topal iÃ§in selam durdu. Åžehit Topal'Ä±n naaÅŸÄ±, tÃ¶renin ardÄ±ndan SamandÄ±ra Merkez MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi.
Mersin'in Erdemli Ä°lÃ§esi'nde, anavatanÄ± GÃ¼ney Amerika olan, halk arasÄ±nda 'Åžeker otu' olarak bilinen ÅŸekerden 30 kat daha tatlÄ± doÄŸal bir bitki olan 'Stevia' bitkisinin Ã¼retimine baÅŸlandÄ±.
Mersin'in Silifke ilÃ§esindeki, Ramsar SÃ¶zleÅŸmesi'yle de koruma altÄ±na alÄ±nan GÃ¶ksu DeltasÄ±'na kaÃ§ak avcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã¶nlemek ve Ã§Ä±kan yangÄ±nlara daha kolay mÃ¼dahale etmek amacÄ±yla kamerayla takip sistemi kurulacak
FÄ±rat KalkanÄ±'nda DEAÅž mensuplarÄ±nca dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Piyade Uzman Ã‡avuÅŸ Selim Topal, son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, 15 Temmuz terÃ¶rist darbe giriÅŸimi hakkÄ±nda yanlÄ±ÅŸ, temelsiz, yanlÄ± ve cahilce iddialara iliÅŸkin AB yetkililerinden izahat talep edildiÄŸini bildirdi
AÄŸrÄ±'da aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±ktan sonra FETÃ–'nÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± belirlenen 2 Ã¶ÄŸretmen tutuklandÄ±
YÃ¶netmeliÄŸe gÃ¶re, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±, sahil gÃ¼venlik teÅŸkilatÄ±nÄ±n en Ã¼st amiri olarak teÅŸkilatÄ± idare edecek, sahil gÃ¼venlik komutanlarÄ± ise baÄŸlÄ± olduÄŸu ilin valisine karÅŸÄ± sorumlu olacak
GenÃ§ ilÃ§esine baÄŸlÄ± Ã‡aytepe kÃ¶yÃ¼nde yaÅŸayan DengeÅŸik ve AkÄ±n aileleri arasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 4 ay Ã¶nce Ã§Ä±kan kavgayla baÅŸlayan husumet, eski AK Parti BingÃ¶l Milletvekili AtaoÄŸlu'nun devreye girmesiyle son buldu
Bir bankaya ait ATM'den 243 bin 665 TL para Ã§alan iki kiÅŸi yakalandÄ±
Shanghai Ä°ÅŸbirliÄŸi Ã–rgÃ¼tÃ¼ DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±larÄ± ToplantÄ±sÄ± dÃ¼n Moskova'da dÃ¼zenlendi.
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne yÃ¶nelik lav silahÄ±yla yapÄ±lan saldÄ±rÄ± ile ilgili 5 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan referandum sonrasÄ± ilk aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Åžimdi milletim inÅŸallah gerÃ§ek, nihai kararÄ± verecek. Bu karar ile birlikte TÃ¼rkiye yeni bir sÄ±Ã§rama noktasÄ±na ulaÅŸacaktÄ±r. Milletimiz Ã¼lkemiz iÃ§in hayÄ±rlÄ± olsun el ele vereceÄŸiz. Hep birlikte TÃ¼rkiye olacaÄŸÄ±z" dedi.
Makedonya'dan TÃ¼rkiye ile birlikte Avrupa Konseyi ile UNESCOâ€™nun Lizbon SÃ¶zleÅŸmesini Ã¶nceki yÄ±llarda imzaladÄ±klarÄ± iÃ§in iki anlaÅŸmaya gerek olmadÄ±ÄŸÄ±ndan ikincisinin iptal edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'a yapacaÄŸÄ± ziyaretlerin, TÃ¼rkiye'nin "kara kÄ±ta" ile olan ekonomik iliÅŸkilerini daha da derinleÅŸtirmesi bekleniyor.
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n giriÅŸinde freni patlayan kamyon polisi alarma geÃ§irdi
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 187'si emniyet personeli olmak Ã¼zere 235 ÅŸÃ¼pheliye yÃ¶nelik 49 ilde gerÃ§ekleÅŸtirdikleri operasyonda, 132 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
SDÃœ'de kurulan EndÃ¼lÃ¼s Medeniyet AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Merkezinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek akademik Ã§alÄ±ÅŸmalar ve yarÄ±ÅŸmalarla bu medeniyet yeni nesillere tanÄ±tÄ±lacak