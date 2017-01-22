08:19, 22 Ocak 2017 Pazar

HalkoylamasÄ±na doÄŸru adÄ±m adÄ±m

DÃ¼nya BÃ¼lteni/Haber Merkezi

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TBMM'de kabul edilen TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun, TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca CumhurbaÅŸkanÄ±'na sunulacak. CumhurbaÅŸkanÄ± kanunu 15 gÃ¼n iÃ§erisinde inceleyecek.

Kanun, CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan Meclise iade edilmediÄŸi takdirde, halkoyuna sunulmak Ã¼zere Resmi Gazete'de yayÄ±mlanacak.

HalkoylamasÄ± nasÄ±l yapÄ±lacak?

Halkoyuna sunulma iÅŸlemleri, YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunun (YSK) yÃ¶netim ve denetiminde seÃ§im kurullarÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek. YSK, Anayasa deÄŸiÅŸikliklerinin halkoyuna sunulmasÄ± iÃ§in bÃ¼tÃ¼n tedbirleri alacak ve hazÄ±rlÄ±klarÄ± yapacak. Kurul, halkoylamasÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± ve dÃ¼zenli bir ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸmesini saÄŸlamak amacÄ±yla gerekli ilke kararlarÄ±nÄ± almaya yetkili olacak.

HalkoylamasÄ±nda beyaz renk Ã¼zerinde "Evet", kahverengi Ã¼zerinde "HayÄ±r" ibareleri bulunan iki ayrÄ± renkten oluÅŸan birleÅŸik oy pusulasÄ± kullanÄ±lacak. HalkoylamasÄ±na katÄ±lanlar, Ã¼zerinde Ã¶zel iÅŸaret bulunan mÃ¼hÃ¼rÃ¼ birleÅŸik oy pusulasÄ±nda tercih ettiÄŸi kÄ±smÄ±n Ã¼zerine basarak oyunu kullanacak.

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin halkoylamasÄ±, kanunun Resmi Gazete'de yayÄ±mÄ±nÄ± takip eden 60. gÃ¼nden sonraki ilk pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak.

Anayasa deÄŸiÅŸikliklerinin halka anlatÄ±lmasÄ±nda, ilgili kanunun propaganda serbestliÄŸine iliÅŸkin hÃ¼kÃ¼mleri, halkoylamasÄ± gÃ¼nÃ¼nden Ã¶nceki yedinci gÃ¼nden baÅŸlayarak uygulanacak.

Propaganda yapÄ±labilecek

Anayasa deÄŸiÅŸikliklerinin aÃ§Ä±klanmasÄ± ve tanÄ±tÄ±lmasÄ± amacÄ±yla, TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler ve CumhurbaÅŸkanÄ±, halkoylamasÄ± gÃ¼nÃ¼nden Ã¶nceki yedinci gÃ¼nden itibaren, halkoylamasÄ±ndan Ã¶nceki gÃ¼n saat 18.00'e kadar radyo ve televizyonla propaganda yapabilecek.

Oy verme kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ ile sandÄ±k listesinde kayÄ±tlÄ± olan ve oy kullanma yeterliÄŸi bulunan her vatandaÅŸ halkoylamasÄ±na katÄ±lacak ve oyunu kullanacak. YabancÄ± Ã¼lkelerdeki vatandaÅŸlar, halkoylamasÄ±ndan 20 Ã¶ncesinden baÅŸlayarak oylarÄ±nÄ± kullanabilecek.

SeÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼nde ve sandÄ±k listesinde kaydÄ± ve oy kullanma yeterliÄŸi bulunduÄŸu halde halkoylamasÄ±na, hukuki veya fiili mazereti olmaksÄ±zÄ±n katÄ±lmayanlar, ilÃ§e seÃ§im kurulu baÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan para cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lacak. Ancak, halkoylamasÄ± gÃ¼nÃ¼nden itibaren Ã¼Ã§ ay iÃ§inde hukuki veya fiili mazeretini bildiren ve mazereti ilÃ§e seÃ§im kurulu baÅŸkanÄ±nca geÃ§erli gÃ¶rÃ¼lenlerden bu para tahsil edilmeyecek.

SandÄ±k, ilÃ§e ve il seÃ§im kurullarÄ±nca dÃ¼zenlenecek tutanaklarda; sandÄ±k listesinde kayÄ±tlÄ± olanlarÄ±n sayÄ±sÄ±, halkoylamasÄ±na katÄ±lanlarÄ±n sayÄ±sÄ±, geÃ§erli olan oylarÄ±n sayÄ±sÄ±, geÃ§erli olmayan oylarÄ±n sayÄ±sÄ±, Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine "Evet" ve "HayÄ±r" oyu verenlerin sayÄ±sÄ± ayrÄ± ayrÄ± gÃ¶sterilecek.

Ä°l seÃ§im kurullarÄ±, ilÃ§e seÃ§im kurullarÄ±ndan gelen tutanaklarÄ± toplayacak ve il birleÅŸtirme tutanaÄŸÄ±nda beliren sonuÃ§larÄ± derhal, YSK'ya bildirecek ve tutanaÄŸÄ±n onaylÄ± bir Ã¶rneÄŸini gÃ¶nderecek.

YSK, il seÃ§im kurullarÄ±ndan gelen sonuÃ§larÄ± birleÅŸtirerek ilan edecek. GeÃ§erli oylarÄ±n yarÄ±sÄ±ndan Ã§oÄŸu "Evet" ise anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi TÃ¼rk milleti tarafÄ±ndan kabul edilmiÅŸ olacak.