Beyaz Saray'dan ABD basÄ±nÄ±na tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD BaÅŸkanÄ±Â DonaldÂ Trump'Ä±n yemin ederek gÃ¶revine baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndanÂ Beyaz SarayÂ SÃ¶zcÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼Â Ã¼stlenenÂ Sean SpicerÂ da ilk basÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼zenledi.
Amerikan basÄ±nÄ±ndan temsilcilerin olduÄŸu salona, duyurulan toplantÄ± saatinden yaklaÅŸÄ±k 2 saat sonra gelen Spicer, sert bir tavÄ±r takÄ±ndÄ±.
Spicer, Time dergisi muhabirinin Twitter hesabÄ± Ã¼zerinden, "Trumpâ€™Ä±n Beyaz Sarayâ€™a yerleÅŸtikten sonra Oval Ofis'tekiÂ Martin Luther King posteriniÂ kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±" iddiasÄ±nda bulunmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi. Bu paylaÅŸÄ±mÄ±n gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, muhabirin de paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± daha sonra sildiÄŸini dile getiren Spicer, ancak haberin sosyal medya Ã¼zerinden yayÄ±lmaya devam ettiÄŸine dikkati Ã§ekerek, "Bu sorumsuzca bir davranÄ±ÅŸ." diye konuÅŸtu.
Trumpâ€™Ä±nÂ yemin tÃ¶renineÂ katÄ±lanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n Amerikan basÄ±nÄ±nca olduÄŸundan Ã§ok daha az gÃ¶sterildiÄŸini Ã¶ne sÃ¼ren Spicer, bu yÃ¶ndeki haberleri "yanlÄ±ÅŸ ve utanÃ§ verici" olarak deÄŸerlendirdi. Spicer, "Bu, ÅŸimdiye kadar burada ve dÃ¼nya genelinde bir devir teslim tÃ¶renindeki en bÃ¼yÃ¼k kalabalÄ±ktÄ±, nokta. KasÄ±tlÄ± olarak bunu yaptÄ±lar ki destek en az seviyeye insin." dedi.
Beyaz Saray'Ä±n yeni sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Spicer, Trumpâ€™Ä±n yemin tÃ¶renine katÄ±lanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n Amerikan basÄ±nÄ±nca olduÄŸundan Ã§ok daha az gÃ¶sterildiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rerek, bu yÃ¶ndeki haberleri "yanlÄ±ÅŸ ve utanÃ§ verici" olarak deÄŸerlendirdi
Rus akademisyen, TÃ¼rkiyeâ€™de Rusya karÅŸÄ±tÄ± gÃ¼Ã§lerin askeri ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri dahil devlet kurumlarÄ±na Ã§ok derin ÅŸekilde sÄ±zabileceÄŸini savundu.
Tunuslu Suriye uzmanÄ± ve siyasi analist Åžeyh, "Devrimci kitlenin Rusya'ya gÃ¼venmemesi, bu sÃ¼recin zayÄ±f halkasÄ±nÄ± teÅŸkil ediyor ancak, TÃ¼rkiye'nin ikinci gÃ¶zetmen olarak masada bulunmasÄ±, Suriye halkÄ±nÄ±n taleplerini karÅŸÄ±layacak sonuÃ§larÄ±n Ã§Ä±kma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendiriyor" dedi
Devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini kazanan Barrow, Jammeh'in Gambiya'dan ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lkesine dÃ¶neceÄŸini duyurdu
BaÄŸdat'Ä±n Ã§eÅŸitli noktalarÄ±nda meydana gelen ÅŸiddet olaylarÄ±nda 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
BaÅŸkent PriÅŸtine'de, Fransa'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lan eski Kosova BaÅŸbakanÄ± Haradinay'Ä±n tahliyesi iÃ§in destek gÃ¶sterisi dÃ¼zenlendi
Irak DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Caferi, "Musul'daki operasyonun bir ay iÃ§inde sonlanmasÄ±nÄ± bekliyoruz. DEAÅž'Ä±n Irak'tan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼ gÃ¶receÄŸiz" dedi
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸ partilerin Koblenz buluÅŸmasÄ±, yaklaÅŸÄ±k 5 bin kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶steriyle protesto edildi
BatÄ± Åžeria'daki Filistin kÃ¶yÃ¼ne silahla giren Yahudi yerleÅŸimciler Ã§Ä±kan arbedede yine Filistinli yetkililerce korunmaya alÄ±narak teslim edilmek Ã¼zere Ä°srail yetkililerine haber verildi
ABDâ€™nin Portland kentinde dÃ¼n akÅŸam yeni baÅŸkan Donald Trumpâ€™Ä± protesto eden gruplara polis biber gazÄ±yla mÃ¼dahale etti. Olaylarda 6 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Nikos Kotzias TÃ¼rk ordusunun KÄ±brÄ±sâ€™tan Ã§ekilmesi gerektiÄŸini belirtti
Ä°ÅŸkodra'daki Åžeyh Åžamia Medresesinde yarÄ± zamanlÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸan Ã¶ÄŸretmen, DEAÅž'Ä±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Cenevre Ofisi'nin ev sahipliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸen uluslararasÄ± konferansÄ±n son gÃ¼nÃ¼nde KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Espen Barth Eide, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin olumlu bir havada geÃ§tiÄŸini sÃ¶yledi
DÃ¼nya Ä°slam Mezhepleri YakÄ±nlaÅŸtÄ±rma BirliÄŸi temsilcisi Numani, "Meselelerin tÃ¼mÃ¼ gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Åžiiler ve SÃ¼nniler arasÄ±ndaki ortak alan yÃ¼zde 90'a ulaÅŸmaktadÄ±r" dedi
Adada Ã§Ã¶plÃ¼k haline gelen bir arazide, yaklaÅŸÄ±k 40 bin metrekarelik alana yayÄ±lan can yelekleri, ÅŸiÅŸme bot ve Ã§eÅŸitli eÅŸyalardan oluÅŸan yÄ±ÄŸÄ±nlar bulunuyor