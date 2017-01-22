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09:40, 22 Ocak 2017 Pazar
Amerika
09:13, 22 Ocak 2017 Pazar

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Beyaz Saray'dan ABD basÄ±nÄ±na tepki
Beyaz Saray'dan ABD basÄ±nÄ±na tepki

Beyaz Saray'Ä±n yeni sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Spicer, Trumpâ€™Ä±n yemin tÃ¶renine katÄ±lanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n Amerikan basÄ±nÄ±nca olduÄŸundan Ã§ok daha az gÃ¶sterildiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rerek, bu yÃ¶ndeki haberleri "yanlÄ±ÅŸ ve utanÃ§ verici" olarak deÄŸerlendirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ±Â DonaldÂ Trump'Ä±n yemin ederek gÃ¶revine baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndanÂ Beyaz SarayÂ SÃ¶zcÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼Â Ã¼stlenenÂ Sean SpicerÂ da ilk basÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼zenledi.

Amerikan basÄ±nÄ±ndan temsilcilerin olduÄŸu salona, duyurulan toplantÄ± saatinden yaklaÅŸÄ±k 2 saat sonra gelen Spicer, sert bir tavÄ±r takÄ±ndÄ±.

Spicer, Time dergisi muhabirinin Twitter hesabÄ± Ã¼zerinden, "Trumpâ€™Ä±n Beyaz Sarayâ€™a yerleÅŸtikten sonra Oval Ofis'tekiÂ Martin Luther King posteriniÂ kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±" iddiasÄ±nda bulunmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi. Bu paylaÅŸÄ±mÄ±n gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, muhabirin de paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± daha sonra sildiÄŸini dile getiren Spicer, ancak haberin sosyal medya Ã¼zerinden yayÄ±lmaya devam ettiÄŸine dikkati Ã§ekerek, "Bu sorumsuzca bir davranÄ±ÅŸ." diye konuÅŸtu.

Trumpâ€™Ä±nÂ yemin tÃ¶renineÂ katÄ±lanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n Amerikan basÄ±nÄ±nca olduÄŸundan Ã§ok daha az gÃ¶sterildiÄŸini Ã¶ne sÃ¼ren Spicer, bu yÃ¶ndeki haberleri "yanlÄ±ÅŸ ve utanÃ§ verici" olarak deÄŸerlendirdi. Spicer, "Bu, ÅŸimdiye kadar burada ve dÃ¼nya genelinde bir devir teslim tÃ¶renindeki en bÃ¼yÃ¼k kalabalÄ±ktÄ±, nokta. KasÄ±tlÄ± olarak bunu yaptÄ±lar ki destek en az seviyeye insin." dedi.



Ä°lgili Konular ABD Beyaz Saray Donald Trump
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