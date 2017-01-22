09:19, 22 Ocak 2017 Pazar

SeÃ§imleri kaybeden Jammeh Gambiya'dan ayrÄ±ldÄ±





Gambiya'da seÃ§imleri kaybeden Yahya Jammeh ailesiyle Ã¼lkeden ayrÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BatÄ± Afrika Ã¼lkesiÂ Gambiya'da seÃ§imleri kaybedenÂ Yahya Jammeh'in ailesiyle Ã¼lkeden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Jammeh'i aralarÄ±nda bazÄ± askerlerin de bulunduÄŸu destekÃ§ilerinin uÄŸurladÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Gambiya'da 1 AralÄ±k'ta dÃ¼zenlenen Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerini kazananÂ Adama Barrow, Jammeh'in Gine'ye siyasi sÃ¼rgÃ¼n olarak gidebileceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Jammeh, Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin ardÄ±ndan Ã¶nce yenilgiyi kabul etmiÅŸ, daha sonra iktidarÄ± bÄ±rakma Ã§aÄŸrÄ±larÄ±nÄ± reddetmiÅŸti. GÃ¶revi Barrow'a 19 Ocak'ta devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta da 90 gÃ¼nlÃ¼k olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan etmiÅŸti. 19 Ocak'ta BatÄ± Afrika Devletleri Ekonomik TopluluÄŸu (ECOWAS) ordu birliklerinin Gambiya'ya girdiÄŸi aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸ, aynÄ± gÃ¼n Gambiya'nÄ±n Dakar BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde, ECOWAS Ã¼lke temsilcilerinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶renle Barrow devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yemini etmiÅŸti. Jammeh, dÃ¼n istifa etmeye razÄ± olmuÅŸtu.

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