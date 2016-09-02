09:22, 22 Ocak 2017 Pazar

RektÃ¶r atamalarÄ± Resmi Gazete'de





ErdoÄŸan'Ä±n 12 Ã¼niversiteye yaptÄ±ÄŸÄ± rektÃ¶r atamalarÄ±na iliÅŸkin kararlar Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n 12 Ã¼niversiteye yaptÄ±ÄŸÄ±Â rektÃ¶r atamalarÄ±na iliÅŸkin kararlarÂ Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±. Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan atama kararlarÄ±na gÃ¶re, AÄŸrÄ± Ä°brahim Ã‡eÃ§en Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ardahan Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Mehmet BiÌ‡ber, Artvin Ã‡oruh Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Fahrettin TiÌ‡lkiÌ‡, Batman Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. AydÄ±n DurmuÅŸ, Bitlis Eren Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Erdal Necip YardÄ±m, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Halil Ä°brahim Zeybek, Hakkari Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Ã–mer PakiÌ‡ÅŸ, yeni kurulan Ä°zmir Demokrasi Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Bedriye TunÃ§siÌ‡per, KaramanoÄŸlu Mehmetbey Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Mehmet AkgÃ¼l, Kilis 7 AralÄ±k Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Mustafa DoÄŸan KaracoÅŸkun, KÄ±rklareli Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. BÃ¼lent ÅžengÃ¶rÃ¼r, Osmaniye Korkut Ata Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Murat TÃ¼rk atandÄ±. ErdoÄŸan sÃ¶z konusu atamalarÄ±, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nÄ±n 130'uncu ve 2547 sayÄ±lÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kanununun 13. maddeleri uyarÄ±nca, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulunun Ã¶nerdiÄŸi adaylar arasÄ±ndan seÃ§erek yaptÄ±.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.