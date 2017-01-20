09:27, 22 Ocak 2017 Pazar

16 eski askere FETÃ– gÃ¶zaltÄ±sÄ±





10 ilde dÃ¼zenlenen operasyonda 16 eski TSK mensubu gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi NevÅŸehir merkezli 10 ilde, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen operasyonda, ByLock kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 16 eski TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri mensubu gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. NevÅŸehirÂ Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n talimatÄ± doÄŸrultusunda NevÅŸehir, Ä°stanbul, Ankara, Bursa, ÅžanlÄ±urfa, Kilis, Antalya, Samsun, ÅžÄ±rnak ve Mersin'de eÅŸ zamanlÄ±Â operasyonÂ dÃ¼zenledi. Operasyonda,Â FETÃ–Â ile baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ± ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ±Â ByLock'u kullandÄ±klarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len, KHK ile meslekten ihraÃ§ edilmiÅŸ Yarbay Z.E, teÄŸmenler M.D. ve Ä°.E.Ã–, astsubaylar A.O, S.A, E.Åž, B.B, S.D, Y.I, M.Ã‡, D.T, F.B, uzman jandarmalar E.T. ve N.Y, Uzman Jandarma Ã‡avuÅŸ N.A. ile Uzman Ã‡avuÅŸ M.Ä°. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. HaklarÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan 3 eski asker de aranÄ±yor.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.