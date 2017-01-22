09:34, 22 Ocak 2017 Pazar

Saadet'ten yeni baÅŸkanlÄ±k aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemine iliÅŸkin, "BazÄ±larÄ± 'BaÅŸkanlÄ±k sistemine karÅŸÄ±ydÄ±nÄ±z da ÅŸimdi ne oldu?' gibi ÅŸeyler sÃ¶yleyip abartÄ±yorlar. Yok, biz baÅŸkanlÄ±k sistemine karÅŸÄ± deÄŸiliz ama Meclisten geÃ§en ÅŸekliyle mahsurlu olduÄŸu kanaatindeyiz." dedi.

KaramollaoÄŸlu, HacÄ± Mahmut Ä°ÅŸhanÄ±'ndaki Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸ KuruluÅŸlarÄ±nÄ±n (Milko) aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda, parti olarak bÃ¼tÃ¼n dertlerinin Ä°slam aleminin ve dÃ¼nyanÄ±n huzura kavuÅŸmasÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

TÃ¼rkiye'de artÄ±k bir topluluk iÃ§erisinde farklÄ± bir kanaatin zikredilmesinin kavgaya sebep olduÄŸunu belirten KaramollaoÄŸlu, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"ÃœzÃ¼lerek sÃ¶ylÃ¼yorum Uzak DoÄŸu'da seyrederken gÃ¼lÃ¼msediÄŸimiz, hayret ettiÄŸimiz Meclislerdeki kavgalar, bizim memleketimize de geldi. AklÄ±n hayalin kabul etmeyeceÄŸi bir ÅŸey. BugÃ¼n Mecliste gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len kanunlarÄ±, teklifleri biz de benimsemiyoruz ama biz fikirlerimizi dilimizle dile getirmeyi doÄŸru buluyoruz. Kavgadan bir fayda Ã§Ä±kmÄ±yor." diye konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemine iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulunan KaramollaoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"BaÅŸkanlÄ±k sistemiyle ilgili dÃ¼ÅŸÃ¼ncemizi daha konu Meclise gelmeden, hazÄ±rlÄ±klar yapÄ±lÄ±rken gÃ¼ndeme getirmiÅŸtik. Komisyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n bitmesinin hemen ardÄ±ndan endiÅŸe duyduÄŸumuz birtakÄ±m konularÄ± baÅŸta CumhurbaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan olmak Ã¼zere bÃ¼tÃ¼n parti baÅŸkanlarÄ±na yazÄ±lÄ± mektupla ilettik. Maddeler Ã¼zerindeki gÃ¶rÃ¼ÅŸlerimizi zaman iÃ§inde kamuoyuna duyuracaÄŸÄ±z. BazÄ±larÄ± 'BaÅŸkanlÄ±k sistemine karÅŸÄ±ydÄ±nÄ±z da ÅŸimdi ne oldu?' gibi ÅŸeyler sÃ¶yleyip abartÄ±yorlar. Yok, biz baÅŸkanlÄ±k sistemine karÅŸÄ± deÄŸiliz ama Meclisten geÃ§en ÅŸekliyle mahsurlu olduÄŸu kanaatindeyiz."