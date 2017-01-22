09:40, 22 Ocak 2017 Pazar

Emniyet ve AK Parti saldÄ±rganÄ± aranan terÃ¶ristler listesinde





Emniyet ve AK Parti'ye lav silahÄ±yla dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larda yer aldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen DHKP/C'li Åžerif TurunÃ§'un aranan terÃ¶ristler listesinde olduÄŸu bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul'daÂ Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼Â veÂ AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na lav silahÄ±yla dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larda yer aldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen DHKP/C'li Åžerif TurunÃ§'un arananÂ terÃ¶ristler listesinde olduÄŸu bildirildi. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, saldÄ±rÄ±larÄ± gerÃ§ekleÅŸtirenlerden birinin DHKP/C Ã¼yesi Åžerif TurunÃ§ olduÄŸu tespit edildi. SaldÄ±rganÄ±n, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aranan terÃ¶ristler listesindeki gri listede olduÄŸu ve baÅŸÄ±na 300 bin lira Ã¶dÃ¼l konulduÄŸu belirtildi. Sahte kimlik kullanan TurunÃ§'un yine aranan terÃ¶ristler listesinde bulunan Bilgehan Karpat'la birlikte geÃ§en yÄ±l kaÃ§ak yollarla Yunanistan'dan yurda girdiÄŸi bildirildi. Yetkililer, kimliÄŸi henÃ¼z belirlenemeyen ikinci saldÄ±rganÄ±n, Karpat olabileceÄŸi Ã¼zerinde duruyor.

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