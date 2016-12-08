09:44, 22 Ocak 2017 Pazar

Papua Yeni Gine'de sekiz bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem





Papua Yeni Gineâ€™de 8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem gerÃ§ekleÅŸti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD Jeolojik GÃ¶zlem Merkezi, GÃ¼neybatÄ± Pasifik Ã¼lkelerinden Papua Yeni Gineâ€™de 8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini duyurdu. Pasifik Tsunami UyarÄ± Merkezi, Papua Yeni Gine ve Ã§evredeki adalarda, yeryÃ¼zÃ¼nden 167 kilometre derinliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸen depremin dev boyutlu dalgalarÄ± tetikleyebileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

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