09:49, 22 Ocak 2017 Pazar

165 DEAÅž hedefi vuruldu





FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 152. gÃ¼nÃ¼nde, 165 DEAÅž hedefi vuruldu, 11 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi etkisiz hale getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahÄ± Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki hedeflere yÃ¶nelik devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 152. gÃ¼nÃ¼nde, 165 DEAÅž hedefi vuruldu, 11 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi etkisiz hale getirildi.

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