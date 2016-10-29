09:52, 22 Ocak 2017 Pazar

AÄŸrÄ± eksi 27 dereceyi gÃ¶rdÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesinde, gece en dÃ¼ÅŸÃ¼k hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 27 derece ile AÄŸrÄ±'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, soÄŸuk havanÄ±n etkisini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¶lge genelinde havanÄ±n parÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi, rÃ¼zgarÄ±n ise gÃ¼neyli yÃ¶nlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

BÃ¶lge genelinde gece Ã¶lÃ§Ã¼len en dÃ¼ÅŸÃ¼k hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda olmak Ã¼zere AÄŸrÄ±'da 27, Kars'ta 25, Erzurum'da 20, IÄŸdÄ±r'da 17, Ardahan'da 15 ve Erzincan'da da 10 derece olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼.

GÃ¼n iÃ§erisinde beklenen en yÃ¼ksek hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n Erzincan'da 3, sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda olmak Ã¼zere Erzurum ve Kars'ta 6, AÄŸrÄ±'da 7, IÄŸdÄ±r ve Ardahan'da da 5 derece olmasÄ± bekleniyor.

BÃ¶lgedeki kar kalÄ±nlÄ±klarÄ± ise AÄŸrÄ±'da 46, Erzurum'da 27, Kars'ta 17, Ardahan'da 15 ve IÄŸdÄ±r'da da 7 santimetre olarak gerÃ§ekleÅŸti.

Yetkililer, bÃ¶lge genelinde yer yer kuvvetli olmak Ã¼zere buzlanma ve don olayÄ± ile gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis beklendiÄŸini kaydetti.Â