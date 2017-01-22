09:57, 22 Ocak 2017 Pazar

Hindistan'da yine tren faciasÄ±





Hindistan'da trenin raydan Ã§Ä±kmasÄ± sonucu en az 27 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hindistanâ€™Ä±n gÃ¼ney doÄŸusunda Andhra Pradeshâ€™te ekspres trenin yoldan Ã§Ä±kmasÄ± sonucu meydana gelen kazada en az 27 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, onlarca kiÅŸi yaralandÄ±. Demiryolu yetkililerinin sabotaj olmasÄ±ndan ÅŸÃ¼phelendikleri Cumartesi gecesi meydana gelen kazada trenin lokomotifi ile dokuz vagon raydan Ã§Ä±ktÄ±. Kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± tren kazasÄ±nda eyalet bakanÄ± N Chandrababu Naidu kazada Ã¶lenler iÃ§in baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dilerken kaza nedeninin en kÄ±sa zamanda aydÄ±nlatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Tren kazalarÄ±nÄ±n sÄ±klÄ±kla yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Hindistanâ€™da 2012 yÄ±lÄ±nda hazÄ±rlanan bir rapora gÃ¶re yÄ±lda yaklaÅŸÄ±k 15 bin insan Ã¶lÃ¼yor. Ä°ki ay Ã¶nce de Ã¼lkenin kuzeyinde bir trenin raydan Ã§Ä±kmasÄ± sonucu meydana gelen kazada 146 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti.

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