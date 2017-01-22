Hindistan'da yine tren faciasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hindistanâ€™Ä±n gÃ¼ney doÄŸusunda Andhra Pradeshâ€™te ekspres trenin yoldan Ã§Ä±kmasÄ± sonucu meydana gelen kazada en az 27 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, onlarca kiÅŸi yaralandÄ±.
Demiryolu yetkililerinin sabotaj olmasÄ±ndan ÅŸÃ¼phelendikleri Cumartesi gecesi meydana gelen kazada trenin lokomotifi ile dokuz vagon raydan Ã§Ä±ktÄ±.
Kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± tren kazasÄ±nda eyalet bakanÄ± N Chandrababu Naidu kazada Ã¶lenler iÃ§in baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dilerken kaza nedeninin en kÄ±sa zamanda aydÄ±nlatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Tren kazalarÄ±nÄ±n sÄ±klÄ±kla yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Hindistanâ€™da 2012 yÄ±lÄ±nda hazÄ±rlanan bir rapora gÃ¶re yÄ±lda yaklaÅŸÄ±k 15 bin insan Ã¶lÃ¼yor.
Ä°ki ay Ã¶nce de Ã¼lkenin kuzeyinde bir trenin raydan Ã§Ä±kmasÄ± sonucu meydana gelen kazada 146 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti.
Rusya Ã¼lkeye giren tÃ¼m yabancÄ±larÄ±n parmak izi vermesini zorunlu hale getirmeyi planlÄ±yor
Koalisyon gÃ¼Ã§leri DEAÅž'Ä±n Dicle Nehri Ã¼zerinde bulunan botlarÄ±nÄ± havadan vurdu
Astana'da yarÄ±n baÅŸlayacak Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Ã¶ncesi heyetler bir araya geldi
Beyrut'un en iÅŸlek yerlerinden Hamra Caddesi'nde bir intihar eylemcisi gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince yakalandÄ±
ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± Trump gÃ¶revinin ilk gÃ¼nÃ¼nde CIA merkezini ziyaret etti
Papua Yeni Gineâ€™de 8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem gerÃ§ekleÅŸti
Gambiya'da seÃ§imleri kaybeden Yahya Jammeh ailesiyle Ã¼lkeden ayrÄ±ldÄ±
Beyaz Saray'Ä±n yeni sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Spicer, Trumpâ€™Ä±n yemin tÃ¶renine katÄ±lanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n Amerikan basÄ±nÄ±nca olduÄŸundan Ã§ok daha az gÃ¶sterildiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rerek, bu yÃ¶ndeki haberleri "yanlÄ±ÅŸ ve utanÃ§ verici" olarak deÄŸerlendirdi
Rus akademisyen, TÃ¼rkiyeâ€™de Rusya karÅŸÄ±tÄ± gÃ¼Ã§lerin askeri ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri dahil devlet kurumlarÄ±na Ã§ok derin ÅŸekilde sÄ±zabileceÄŸini savundu.
Tunuslu Suriye uzmanÄ± ve siyasi analist Åžeyh, "Devrimci kitlenin Rusya'ya gÃ¼venmemesi, bu sÃ¼recin zayÄ±f halkasÄ±nÄ± teÅŸkil ediyor ancak, TÃ¼rkiye'nin ikinci gÃ¶zetmen olarak masada bulunmasÄ±, Suriye halkÄ±nÄ±n taleplerini karÅŸÄ±layacak sonuÃ§larÄ±n Ã§Ä±kma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendiriyor" dedi
Devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini kazanan Barrow, Jammeh'in Gambiya'dan ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lkesine dÃ¶neceÄŸini duyurdu
BaÄŸdat'Ä±n Ã§eÅŸitli noktalarÄ±nda meydana gelen ÅŸiddet olaylarÄ±nda 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
BaÅŸkent PriÅŸtine'de, Fransa'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lan eski Kosova BaÅŸbakanÄ± Haradinay'Ä±n tahliyesi iÃ§in destek gÃ¶sterisi dÃ¼zenlendi
Irak DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Caferi, "Musul'daki operasyonun bir ay iÃ§inde sonlanmasÄ±nÄ± bekliyoruz. DEAÅž'Ä±n Irak'tan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼ gÃ¶receÄŸiz" dedi