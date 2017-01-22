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Trump'un ilk ziyareti CIA'ya
Trump'un ilk ziyareti CIA'ya

ABD'nin yeni başkanı Trump görevinin ilk gününde CIA merkezini ziyaret etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, görevinin ilk gününde Merkezi Haber Alma Teşkilatının (CIA) Virginia’daki merkezini ziyaret ederek medyanın kendisi ile ABD istihbarat teşkilatları arasında bir kin varmış algısını oluşturduğunu, CIA’in yanında olduğunu söyledi.

Rusya’nın Trump lehine ABD başkanlık seçimlerini etkilediği iddiaları ile gündeme gelen Trump-CIA kavgasının ardından yeni Başkan'ın ilk durağının CIA merkezi olması ilişkilerin yumuşayacağı sinyalini veriyor.

CIA çalışanları ile bir araya gelen Trump, "Ben yüzde 1000 sizinleyim. İstihbarat toplumu ve CIA’ye yönelik Donald Trump’tan daha güçlü hisleri olan kimse yok. Arkanızdayım. Daha çok arkanızda olacağım.” dedi.

ABD medyasını dürüst olmamakla suçlayan Trump, şöyle devam etti:

“İlk durağımın burası olmasının sebebi biliyorsunuz medya ile devam eden bir savaşım var. Onlar yeryüzündeki en haysiyetsiz şeyler. İstihbarat toplumu ile aramda bir kin olduğunu söylüyorlar. Benim burada olmamın sebebi bu iddiaların tam tersidir.”

 



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