10:08, 22 Ocak 2017 Pazar

Ä°stanbul'da bazÄ± yollar trafiÄŸe kapalÄ±





FenerbahÃ§e maÃ§Ä± sebebiyle KadÄ±kÃ¶y'de bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KadÄ±kÃ¶y'de oynanacak FenerbahÃ§e-Medipol BaÅŸakÅŸehir Spor Toto SÃ¼per Lig futbol mÃ¼sabakasÄ± nedeniyle bugÃ¼n bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak. Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 19.00'daki karÅŸÄ±laÅŸma sebebiyle KadÄ±kÃ¶y'deki bazÄ± yollar ulaÅŸÄ±ma kapalÄ± olacak.Â FenerbahÃ§e-Medipol BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä± nedeniyle saat 16.00'dan itibaren trafiÄŸe kapatÄ±lacak yollar ÅŸÃ¶yle: "D-100 gÃ¼ney yol BoÄŸaziÃ§i KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nden geliÅŸ ÃœskÃ¼dar-Harem ayrÄ±mÄ±ndan itibaren Ãœlker Stadyumu FenerbahÃ§e ÅžÃ¼krÃ¼ SaraÃ§oÄŸlu Spor Kompleksi'ne kadar gelen gÃ¼ney baÄŸlantÄ± yolu, Recep Peker Caddesi (YoÄŸurtÃ§u ParkÄ± Caddesi KavÅŸaÄŸÄ±'ndan, BaÄŸdat Caddesi KavÅŸaÄŸÄ±'na kadar olan kÄ±sÄ±m) ve BaÄŸdat Caddesi'nin (Ãœlker Stadyumu FenerbahÃ§e ÅžÃ¼krÃ¼ SaraÃ§oÄŸlu Kompleksi arkasÄ± TaÅŸkÃ¶prÃ¼ Caddesi D-100 baÄŸlantÄ± yolu katÄ±lÄ±mÄ±ndan itibaren KÄ±zÄ±ltoprak Recep Peker Caddesi KavÅŸaÄŸÄ±'na kadar olan kÄ±sÄ±m)."

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