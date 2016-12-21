Ä°stanbul'da bazÄ± yollar trafiÄŸe kapalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
KadÄ±kÃ¶y'de oynanacak FenerbahÃ§e-Medipol BaÅŸakÅŸehir Spor Toto SÃ¼per Lig futbol mÃ¼sabakasÄ± nedeniyle bugÃ¼n bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak.
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 19.00'daki karÅŸÄ±laÅŸma sebebiyle KadÄ±kÃ¶y'deki bazÄ± yollar ulaÅŸÄ±ma kapalÄ± olacak.Â
FenerbahÃ§e-Medipol BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä± nedeniyle saat 16.00'dan itibaren trafiÄŸe kapatÄ±lacak yollar ÅŸÃ¶yle:
"D-100 gÃ¼ney yol BoÄŸaziÃ§i KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nden geliÅŸ ÃœskÃ¼dar-Harem ayrÄ±mÄ±ndan itibaren Ãœlker Stadyumu FenerbahÃ§e ÅžÃ¼krÃ¼ SaraÃ§oÄŸlu Spor Kompleksi'ne kadar gelen gÃ¼ney baÄŸlantÄ± yolu, Recep Peker Caddesi (YoÄŸurtÃ§u ParkÄ± Caddesi KavÅŸaÄŸÄ±'ndan, BaÄŸdat Caddesi KavÅŸaÄŸÄ±'na kadar olan kÄ±sÄ±m) ve BaÄŸdat Caddesi'nin (Ãœlker Stadyumu FenerbahÃ§e ÅžÃ¼krÃ¼ SaraÃ§oÄŸlu Kompleksi arkasÄ± TaÅŸkÃ¶prÃ¼ Caddesi D-100 baÄŸlantÄ± yolu katÄ±lÄ±mÄ±ndan itibaren KÄ±zÄ±ltoprak Recep Peker Caddesi KavÅŸaÄŸÄ±'na kadar olan kÄ±sÄ±m)."
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n yapacaÄŸÄ± Tanzanya ziyareti Ã¼lke basÄ±nÄ±nda geniÅŸ yer aldÄ±
KÄ±zÄ±ltepe'de dÃ¼zenlenen operasyonlarda iki PKK mensubu etkisiz hale getirildi
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na lav silahÄ±yla dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larda yer aldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla aranan saldÄ±rganÄ±n yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
HDP Hakkari Milletvekili Irmak hakkÄ±nda "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suÃ§undan 1 yÄ±ldan 4 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±
Isparta'da meslekten ihraÃ§ edilen firari eski 2 emniyet mensubu yakalandÄ±
AdÄ±yaman'da "Ã–zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edilen merkeze baÄŸlÄ± AkÃ§alÄ± kÃ¶yÃ¼nde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 6 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
GenÃ§lerbirliÄŸi KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ä°lhan Cavcav, tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti
TopkapÄ± SarayÄ±'ndaki yarÄ±klarÄ±n zeminindeki kayma ve sÄ±vÄ±laÅŸma nedeniyle oluÅŸtuÄŸu belirlendi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, FETÃ–'nÃ¼n Afrika'daki faaliyetlerine iliÅŸkin, "15 Temmuz gecesi suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalanan bu Ã¶rgÃ¼tÃ¼n, bu katil sÃ¼rÃ¼lerinin, artÄ±k 'diyalog, hizmet, eÄŸitim, ticaret' diyerek gizlenme imkanÄ± kalmamÄ±ÅŸtÄ±r." dedi
Koruma altÄ±nda bulunan Mersin'in Silifke ilÃ§esindeki GÃ¶ksu DeltasÄ±'nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±
FenerbahÃ§e maÃ§Ä± sebebiyle KadÄ±kÃ¶y'de bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak
Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda olmak Ã¼zere AÄŸrÄ±'da 27, Kars'ta 25, Erzurum'da 20, IÄŸdÄ±r'da 17, Ardahan'da 15 ve Erzincan'da da 10 derece olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 152. gÃ¼nÃ¼nde, 165 DEAÅž hedefi vuruldu, 11 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi etkisiz hale getirildi
Emniyet ve AK Parti'ye lav silahÄ±yla dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larda yer aldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen DHKP/C'li Åžerif TurunÃ§'un aranan terÃ¶ristler listesinde olduÄŸu bildirildi
KaramollaoÄŸlu baÅŸkanlÄ±k sistemine karÅŸÄ± olmadÄ±klarÄ±nÄ± ancak hazÄ±rlanan dÃ¼zenlemenin mahsurlu olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini sÃ¶yledi
10 ilde dÃ¼zenlenen operasyonda 16 eski TSK mensubu gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±