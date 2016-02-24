DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
12:59, 22 Ocak 2017 Pazar
OrtadoÄŸu
10:14, 22 Ocak 2017 Pazar

  • PaylaÅŸ
Beyrut'ta intihar saldÄ±rÄ±sÄ± engellendi
Beyrut'ta intihar saldÄ±rÄ±sÄ± engellendi

Beyrut'un en iÅŸlek yerlerinden Hamra Caddesi'nde bir intihar eylemcisi gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

LÃ¼bnan'Ä±n baÅŸkenti Beyrut'un Hamra Caddesi'nde bir intihar eylemcisinin yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

LÃ¼bnan resmi haber ajansÄ± NNA'nÄ±n haberine gÃ¶re, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, kentin en iÅŸlek merkezlerinden Hamra Caddesi'nde ceketinin altÄ±nda bomba dÃ¼zeneÄŸi taÅŸÄ±yan bir terÃ¶risti engelledi.

Yerel basÄ±nda, intihar eylemcisinin, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leriyle yaÅŸanan arbedede silahla yaralandÄ±ÄŸÄ± ve yakÄ±nlarda bir hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

NNA ise terÃ¶ristin Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na nakledildiÄŸini aktardÄ±. Ä°ntihar eylemcisinin kimliÄŸine iliÅŸkin ise henÃ¼z resmi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.

BaÅŸbakan Saad Hariri, sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "BirliÄŸimiz halkÄ± ve milleti koruyor." ifadelerini kullandÄ±.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± da sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla LÃ¼bnan gÃ¼venlik ve istihbarat birimlerini tebrik etti.



Ä°lgili Konular LÃ¼bnan
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

OrtadoÄŸu Haberleri
Rusya'ya girenlerin parmak izi alÄ±nacak
Rusya'ya girenlerin parmak izi alÄ±nacak

Rusya Ã¼lkeye giren tÃ¼m yabancÄ±larÄ±n parmak izi vermesini zorunlu hale getirmeyi planlÄ±yor
DEAÅž'Ä±n Dicle'deki botlarÄ± havadan vuruldu
DEAÅž'Ä±n Dicle'deki botlarÄ± havadan vuruldu

Koalisyon gÃ¼Ã§leri DEAÅž'Ä±n Dicle Nehri Ã¼zerinde bulunan botlarÄ±nÄ± havadan vurdu
Ä°srail'den Trump'a KudÃ¼s daveti
Ä°srail'den Trump'a KudÃ¼s daveti

Ä°srail CumhurbaÅŸkanÄ± Rivlin Trump'Ä± KudÃ¼s'e davet etti
Astana Ã¶ncesi son gÃ¶rÃ¼ÅŸme
Astana Ã¶ncesi son gÃ¶rÃ¼ÅŸme

Astana'da yarÄ±n baÅŸlayacak Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Ã¶ncesi heyetler bir araya geldi
Beyrut'ta intihar saldÄ±rÄ±sÄ± engellendi
Beyrut'ta intihar saldÄ±rÄ±sÄ± engellendi

Beyrut'un en iÅŸlek yerlerinden Hamra Caddesi'nde bir intihar eylemcisi gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince yakalandÄ±
Trump'un ilk ziyareti CIA'ya
Trump'un ilk ziyareti CIA'ya

ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± Trump gÃ¶revinin ilk gÃ¼nÃ¼nde CIA merkezini ziyaret etti
Hindistan'da yine tren faciasÄ±
Hindistan'da yine tren faciasÄ±

Hindistan'da trenin raydan Ã§Ä±kmasÄ± sonucu en az 27 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Papua Yeni Gine'de sekiz bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem
Papua Yeni Gine'de sekiz bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem

Papua Yeni Gineâ€™de 8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem gerÃ§ekleÅŸti
SeÃ§imleri kaybeden Jammeh Gambiya'dan ayrÄ±ldÄ±
SeÃ§imleri kaybeden Jammeh Gambiya'dan ayrÄ±ldÄ±

Gambiya'da seÃ§imleri kaybeden Yahya Jammeh ailesiyle Ã¼lkeden ayrÄ±ldÄ±
Beyaz Saray'dan ABD basÄ±nÄ±na tepki
Beyaz Saray'dan ABD basÄ±nÄ±na tepki

Beyaz Saray'Ä±n yeni sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Spicer, Trumpâ€™Ä±n yemin tÃ¶renine katÄ±lanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n Amerikan basÄ±nÄ±nca olduÄŸundan Ã§ok daha az gÃ¶sterildiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rerek, bu yÃ¶ndeki haberleri "yanlÄ±ÅŸ ve utanÃ§ verici" olarak deÄŸerlendirdi
quot Rusya karÅŸÄ±tlarÄ± TÃ¼rkiye nin gÃ¼venlik gÃ¼cÃ¼ dahil her yerine
"Rusya karÅŸÄ±tlarÄ± TÃ¼rkiyeâ€™nin gÃ¼venlik gÃ¼cÃ¼ dahil her yerine sÄ±zmÄ±ÅŸ"

Rus akademisyen, TÃ¼rkiyeâ€™de Rusya karÅŸÄ±tÄ± gÃ¼Ã§lerin askeri ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri dahil devlet kurumlarÄ±na Ã§ok derin ÅŸekilde sÄ±zabileceÄŸini savundu.
Arap akademisyenler Astana'daki Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden umutlu
Arap akademisyenler, Astana'daki Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden umutlu

Tunuslu Suriye uzmanÄ± ve siyasi analist Åžeyh, "Devrimci kitlenin Rusya'ya gÃ¼venmemesi, bu sÃ¼recin zayÄ±f halkasÄ±nÄ± teÅŸkil ediyor ancak, TÃ¼rkiye'nin ikinci gÃ¶zetmen olarak masada bulunmasÄ±, Suriye halkÄ±nÄ±n taleplerini karÅŸÄ±layacak sonuÃ§larÄ±n Ã§Ä±kma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendiriyor" dedi
Barrow'un geliÅŸi Jammeh'in gidiÅŸine endekslendi
Barrow'un geliÅŸi Jammeh'in gidiÅŸine endekslendi

Devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini kazanan Barrow, Jammeh'in Gambiya'dan ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lkesine dÃ¶neceÄŸini duyurdu
Irak'taki ÅŸiddet olaylarÄ± devam ediyor
Irak'taki ÅŸiddet olaylarÄ± devam ediyor

BaÄŸdat'Ä±n Ã§eÅŸitli noktalarÄ±nda meydana gelen ÅŸiddet olaylarÄ±nda 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Kosova'da Haradinay'a destek eylemi
Kosova'da Haradinay'a destek eylemi

BaÅŸkent PriÅŸtine'de, Fransa'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lan eski Kosova BaÅŸbakanÄ± Haradinay'Ä±n tahliyesi iÃ§in destek gÃ¶sterisi dÃ¼zenlendi
quot DEAÅž'Ä±n Irak'tan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼ gÃ¶receÄŸiz quot
"DEAÅž'Ä±n Irak'tan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼ gÃ¶receÄŸiz"

Irak DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Caferi, "Musul'daki operasyonun bir ay iÃ§inde sonlanmasÄ±nÄ± bekliyoruz. DEAÅž'Ä±n Irak'tan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼ gÃ¶receÄŸiz" dedi

Haberler

LÃ¼bnan Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± gÃ¶ndermek istiyor
LÃ¼bnan Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± gÃ¶ndermek istiyor

MOSSAD Angola'da LÃ¼bnanlÄ± iÅŸadamÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
MOSSAD Angola'da LÃ¼bnanlÄ± iÅŸadamÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

LÃ¼bnan, 42 yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan Sefir'siz
LÃ¼bnan 42 yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan Sefir'siz

LÃ¼bnan'da yolcu otobÃ¼sÃ¼nde patlama
LÃ¼bnan'da yolcu otobÃ¼sÃ¼nde patlama

LÃ¼bnan hÃ¼kÃ¼metinde kabine sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±
LÃ¼bnan hÃ¼kÃ¼metinde kabine sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±

Suudi Arabistan heyeti, LÃ¼bnan'da
Suudi Arabistan heyeti LÃ¼bnan'da

LÃ¼bnanâ€™daki Suriyeli mÃ¼ltecilerin beÅŸinci kÄ±ÅŸÄ±
LÃ¼bnan daki Suriyeli mÃ¼ltecilerin beÅŸinci kÄ±ÅŸÄ±

LÃ¼bnan CumhurbaÅŸkanÄ± Avn'a ilk ziyaret Suriye'den
LÃ¼bnan CumhurbaÅŸkanÄ± Avn'a ilk ziyaret Suriye'den






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 