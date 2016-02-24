10:14, 22 Ocak 2017 Pazar

Beyrut'ta intihar saldÄ±rÄ±sÄ± engellendi





Beyrut'un en iÅŸlek yerlerinden Hamra Caddesi'nde bir intihar eylemcisi gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi LÃ¼bnan'Ä±n baÅŸkenti Beyrut'un Hamra Caddesi'nde bir intihar eylemcisinin yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. LÃ¼bnan resmi haber ajansÄ± NNA'nÄ±n haberine gÃ¶re, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, kentin en iÅŸlek merkezlerinden Hamra Caddesi'nde ceketinin altÄ±nda bomba dÃ¼zeneÄŸi taÅŸÄ±yan bir terÃ¶risti engelledi. Yerel basÄ±nda, intihar eylemcisinin, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leriyle yaÅŸanan arbedede silahla yaralandÄ±ÄŸÄ± ve yakÄ±nlarda bir hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â NNA ise terÃ¶ristin Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na nakledildiÄŸini aktardÄ±. Ä°ntihar eylemcisinin kimliÄŸine iliÅŸkin ise henÃ¼z resmi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±. BaÅŸbakan Saad Hariri, sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "BirliÄŸimiz halkÄ± ve milleti koruyor." ifadelerini kullandÄ±. Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± da sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla LÃ¼bnan gÃ¼venlik ve istihbarat birimlerini tebrik etti.

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