10:21, 22 Ocak 2017 Pazar

Astana Ã¶ncesi son gÃ¶rÃ¼ÅŸme





Astana'da yarÄ±n baÅŸlayacak Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Ã¶ncesi heyetler bir araya geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriyeâ€™de barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ± konusunda yarÄ±n Astanaâ€™da dÃ¼zenlenecek gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere katÄ±lacak heyetler biraya geldi. Ä°ran haber ajansÄ± Tasnim, Kazakistanâ€™Ä±n baÅŸkentinde yer alan Marriott otelde baÅŸta TÃ¼rkiye ile daha sonra Rusya ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± HÃ¼seyin Caberi, Ã¼lkesinin Suriyeâ€™nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n korunmasÄ±na yÃ¶nelik anlaÅŸmalara uyacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. GÃ¶rÃ¼ÅŸmeler Pazartesi gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayacak, fakat henÃ¼z detaylarÄ± aÃ§Ä±klanmadÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelere muhalif birlikler, Suriye hÃ¼kÃ¼meti temsilcisi ve Ã§Ã¶zÃ¼m sÃ¼recinde Ã¶nemli rol oynayan Ã¼lke heyetleri katÄ±lacak.

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