10:34, 22 Ocak 2017 Pazar

GÃ¶ksu DeltasÄ±'nda yangÄ±n





Koruma altÄ±nda bulunan Mersin'in Silifke ilÃ§esindeki GÃ¶ksu DeltasÄ±'nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi UluslararasÄ± Ramsar SÃ¶zleÅŸmesi ile koruma altÄ±nda bulunanÂ Mersinâ€™inÂ SilifkeÂ ilÃ§esindekiÂ GÃ¶ksu DeltasÄ±'ndaÂ yangÄ±nÂ Ã§Ä±ktÄ±. DeltanÄ±n ilÃ§eye baÄŸlÄ± TaÅŸucu Mahallesi Ã‡avuÅŸbucaÄŸÄ± mevkisinde henÃ¼z belirlenemeyen nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ancak arazi ÅŸartlarÄ±nÄ±n uygun olmamasÄ± nedeniyle yangÄ±na mÃ¼dahale edilemedi. Ã‡ok sayÄ±da kuÅŸ Ã§eÅŸidi ve bitki tÃ¼rÃ¼ne ev sahipliÄŸi yapan deltada ilk belirmelere gÃ¶re 80 dÃ¶nÃ¼m sazlÄ±k arazinin yandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. Arazinin bataklÄ±k olmasÄ± nedeniyle mÃ¼dahale ÅŸansÄ± olmayan yangÄ±n ilerleyen saatlerde kendiliÄŸinden sÃ¶ndÃ¼.

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