DEAÅž'Ä±n Dicle'deki botlarÄ± havadan vuruldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD Merkez Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan (CENTCOM) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada,Â Musul'un doÄŸusunda Dicle Nehri Ã¼zerindeki 90 DEAÅž botu ile 3 mavnanÄ±n koalisyon gÃ¼Ã§lerince vurulduÄŸu bildirildi.
YazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada CENTCOM, sÃ¶z konusu hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n 18-20 Ocak tarihlerinde gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi ifade edildi.
Vurulan botlardaÂ Musul'un doÄŸusunu ele geÃ§iren Irak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinden kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan Ã§ok sayÄ±da DEAÅž mensubunun olduÄŸunu belirtildi. AyrÄ±ca, Dicle Nehri'ninÂ MusulÂ kentine bakan 5 kÃ¶prÃ¼sÃ¼nÃ¼n Irak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, bu sebeple bazÄ± DEAÅž mensuplarÄ±nÄ±n kaÃ§mak iÃ§in nehri kullandÄ±klarÄ± kaydedildi.
AÃ§Ä±klamada, Koalisyon SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay John Dorrian,Â Musul'un doÄŸusunun koalisyon gÃ¼Ã§lerinin de desteÄŸiyle DEAÅž'lÄ±lardan temizlendiÄŸini ve tÃ¼m kentin kurtarÄ±lmasÄ± iÃ§in mÃ¼cadele ettiklerini ifade etti.
Son olarak,Â MusulÂ operasyonun baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 17 Ekim 2016 tarihinden bu yana koalisyon gÃ¼Ã§lerinin Dicle Nehri Ã¼zerinde DEAÅž'a ait en az 112 deniz taÅŸÄ±tÄ±nÄ± imha ettiÄŸi belirtildi.
Rusya Ã¼lkeye giren tÃ¼m yabancÄ±larÄ±n parmak izi vermesini zorunlu hale getirmeyi planlÄ±yor
Koalisyon gÃ¼Ã§leri DEAÅž'Ä±n Dicle Nehri Ã¼zerinde bulunan botlarÄ±nÄ± havadan vurdu
Astana'da yarÄ±n baÅŸlayacak Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Ã¶ncesi heyetler bir araya geldi
Beyrut'un en iÅŸlek yerlerinden Hamra Caddesi'nde bir intihar eylemcisi gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince yakalandÄ±
ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± Trump gÃ¶revinin ilk gÃ¼nÃ¼nde CIA merkezini ziyaret etti
Papua Yeni Gineâ€™de 8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem gerÃ§ekleÅŸti
Gambiya'da seÃ§imleri kaybeden Yahya Jammeh ailesiyle Ã¼lkeden ayrÄ±ldÄ±
Beyaz Saray'Ä±n yeni sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Spicer, Trumpâ€™Ä±n yemin tÃ¶renine katÄ±lanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n Amerikan basÄ±nÄ±nca olduÄŸundan Ã§ok daha az gÃ¶sterildiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rerek, bu yÃ¶ndeki haberleri "yanlÄ±ÅŸ ve utanÃ§ verici" olarak deÄŸerlendirdi
Rus akademisyen, TÃ¼rkiyeâ€™de Rusya karÅŸÄ±tÄ± gÃ¼Ã§lerin askeri ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri dahil devlet kurumlarÄ±na Ã§ok derin ÅŸekilde sÄ±zabileceÄŸini savundu.
Tunuslu Suriye uzmanÄ± ve siyasi analist Åžeyh, "Devrimci kitlenin Rusya'ya gÃ¼venmemesi, bu sÃ¼recin zayÄ±f halkasÄ±nÄ± teÅŸkil ediyor ancak, TÃ¼rkiye'nin ikinci gÃ¶zetmen olarak masada bulunmasÄ±, Suriye halkÄ±nÄ±n taleplerini karÅŸÄ±layacak sonuÃ§larÄ±n Ã§Ä±kma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendiriyor" dedi
Devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini kazanan Barrow, Jammeh'in Gambiya'dan ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lkesine dÃ¶neceÄŸini duyurdu
BaÄŸdat'Ä±n Ã§eÅŸitli noktalarÄ±nda meydana gelen ÅŸiddet olaylarÄ±nda 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
BaÅŸkent PriÅŸtine'de, Fransa'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lan eski Kosova BaÅŸbakanÄ± Haradinay'Ä±n tahliyesi iÃ§in destek gÃ¶sterisi dÃ¼zenlendi
Irak DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Caferi, "Musul'daki operasyonun bir ay iÃ§inde sonlanmasÄ±nÄ± bekliyoruz. DEAÅž'Ä±n Irak'tan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼ gÃ¶receÄŸiz" dedi