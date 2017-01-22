10:42, 22 Ocak 2017 Pazar

DEAÅž'Ä±n Dicle'deki botlarÄ± havadan vuruldu





Koalisyon gÃ¼Ã§leri DEAÅž'Ä±n Dicle Nehri Ã¼zerinde bulunan botlarÄ±nÄ± havadan vurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD Merkez Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan (CENTCOM) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada,Â Musul'un doÄŸusunda Dicle Nehri Ã¼zerindeki 90 DEAÅž botu ile 3 mavnanÄ±n koalisyon gÃ¼Ã§lerince vurulduÄŸu bildirildi. YazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada CENTCOM, sÃ¶z konusu hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n 18-20 Ocak tarihlerinde gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi ifade edildi. Vurulan botlardaÂ Musul'un doÄŸusunu ele geÃ§iren Irak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinden kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan Ã§ok sayÄ±da DEAÅž mensubunun olduÄŸunu belirtildi. AyrÄ±ca, Dicle Nehri'ninÂ MusulÂ kentine bakan 5 kÃ¶prÃ¼sÃ¼nÃ¼n Irak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, bu sebeple bazÄ± DEAÅž mensuplarÄ±nÄ±n kaÃ§mak iÃ§in nehri kullandÄ±klarÄ± kaydedildi. AÃ§Ä±klamada, Koalisyon SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay John Dorrian,Â Musul'un doÄŸusunun koalisyon gÃ¼Ã§lerinin de desteÄŸiyle DEAÅž'lÄ±lardan temizlendiÄŸini ve tÃ¼m kentin kurtarÄ±lmasÄ± iÃ§in mÃ¼cadele ettiklerini ifade etti. Son olarak,Â MusulÂ operasyonun baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 17 Ekim 2016 tarihinden bu yana koalisyon gÃ¼Ã§lerinin Dicle Nehri Ã¼zerinde DEAÅž'a ait en az 112 deniz taÅŸÄ±tÄ±nÄ± imha ettiÄŸi belirtildi.

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