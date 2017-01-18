10:55, 22 Ocak 2017 Pazar

ErdoÄŸan Afrika'ya gidiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan, Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'Ä± kapsayan DoÄŸu Afrika gezisinin ilk duraÄŸÄ± Tanzanya'nÄ±n baÅŸkenti DarÃ¼sselam'a hareketi Ã¶ncesi AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Afrika Ã¼lkelerindeki FETÃ– faaliyetlerine deÄŸinen ErdoÄŸan, "Afrika Ã¼lkelerinde Tanzanya olsun, Mozambik olsun, diÄŸerleri olsun FETÃ–'nÃ¼n bu Ã¼lkelerdeki yoÄŸun faaliyetleriyle ilgili oradaki devlet baÅŸkanlarÄ±yla bu konularÄ± da masaya yatÄ±rÄ±p deÄŸerlendirmelerini inÅŸallah yapmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z." dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"AfrikalÄ± dostlarÄ±mÄ±z arasÄ±nda bu Ã¶rgÃ¼te, bu Ã¶rgÃ¼tÃ¼n niyetlerine, yanÄ±ltÄ±cÄ± sÃ¶ylemlerine karÅŸÄ± hassasiyet her geÃ§en gÃ¼n tanÄ±dÄ±kÃ§a, derinliÄŸine vakÄ±f oldukÃ§a artmaktadÄ±r. 15 Temmuz gecesi suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalanan bu Ã¶rgÃ¼tÃ¼n, bu katil sÃ¼rÃ¼lerinin, artÄ±k 'diyalog, hizmet, eÄŸitim, ticaret' diyerek gizlenme imkanÄ± kalmamÄ±ÅŸtÄ±r."

ErdoÄŸan, Trump'un yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalara iliÅŸkin, "SayÄ±n Trump birÃ§ok aÃ§Ä±klamalar yapÄ±yor ve biz de bu aÃ§Ä±klamalarÄ± ÅŸu anda izliyoruz. KÃ¶prÃ¼ler vesaire demiryollarÄ± ondan Ã¶te ÅŸu anda OrtadoÄŸu'yu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Trump'Ä±n OrtadoÄŸu'daki tavrÄ± ne olacaktÄ±r? Ã‡Ã¼nkÃ¼ OrtadoÄŸu ÅŸu anda kaynÄ±yor. Åžu anda OrtadoÄŸu ile ilgili bazÄ± sÃ¶ylemler kulaÄŸÄ±mÄ±za geliyor ki bu sÃ¶ylemler doÄŸrusu rahatsÄ±z edicidir. Onun iÃ§in tabii bunlarÄ± oturup deÄŸerlendirmek gerekecek." ifadelerini kullandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Biz toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ± duyulan bir OrtadoÄŸu'dan yanayÄ±z. ParÃ§alÄ± bir OrtadoÄŸu'yu asla dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yoruz ve bu doÄŸru olmaz. Bu OrtadoÄŸu halklarÄ±nÄ±n bir defa kendisine saygÄ±sÄ±zlÄ±k olur. BÃ¶yle bir dÃ¼ÅŸÃ¼nceye biz TÃ¼rkiye olarak 'evet' diyemeyiz. Onunla ilgili de tabii Ã¶zellikle ben SayÄ±n Trump'a yapacaÄŸÄ±z ziyarette ki randevu ne zamana verilir, ÅŸu anda bilemiyorum. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z, DÄ±ÅŸiÅŸleri bununla ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar. O gÃ¶rÃ¼ÅŸmede bunlarÄ± tabii A'dan Z'ye kendileriyle mÃ¼zakere edeceÄŸiz, ele alacaÄŸÄ±z."