GÃ¼ncelleme: 11:04, 22 Ocak 2017 Pazar

TopkapÄ± SarayÄ± denize doÄŸru kayÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TopkapÄ± SarayÄ±â€™nÄ±n duvar ve kubbesinde oluÅŸan yarÄ±klarÄ±n, sarayÄ±n zeminindeki kayma ve sÄ±vÄ±laÅŸma nedeniyle oluÅŸtuÄŸu belirlendi. KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±nÄ±n kurtarÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±.

HÃ¼rriyet'ten Ã–mer Erbil'in haberine gÃ¶re, Ä°Ã§inde TopkapÄ± HanÃ§eri, KaÅŸÄ±kÃ§Ä± ElmasÄ±, Nadir Åžah TahtÄ±, ZÃ¼mrÃ¼t SorguÃ§, ZÃ¼mrÃ¼tlÃ¼ MaÅŸrapa, AltÄ±n MiÄŸfer, Hz. Osmanâ€™Ä±n KÄ±lÄ±cÄ±, Abanoz Taht gibi paha biÃ§ilmez eserlerin bulunduÄŸu Fatih KÃ¶ÅŸkÃ¼ Ã§Ã¶kme tehlikesi yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ziyarete kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. KÃ¶ÅŸkÃ¼n restorasyonu sÄ±rasÄ±nda sÄ±valarÄ±n raspalanmasÄ± (soyulmasÄ±) neticesinde ortaya Ã§Ä±kan durum uzman raporlarÄ±na ÅŸÃ¶yle yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±: â€˜â€˜Raspa sonrasÄ± ortaya Ã§Ä±kan deformasyonlarÄ±n bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§atlak boyutunu aÅŸarak ayrÄ±k ve yarÄ±k seviyelerine geldiÄŸi gÃ¶zlemlenmiÅŸtir.â€™â€™

TopkapÄ± SarayÄ±â€™nÄ± Ã§Ã¶kme noktasÄ±na getiren duvarlarÄ±nda ve kubbelerinde oluÅŸan dev yarÄ±klarÄ±n sebebi belli oldu. Tarihi yapÄ±nÄ±n zemininde Sarayburnuâ€™na doÄŸru bir kayma ve zemin sÄ±vÄ±laÅŸmasÄ± tespit edildi. Sarayda oluÅŸan yarÄ±klarÄ±n zemindeki kaymanÄ±n etkisi ile meydana geldiÄŸi sonucuna varÄ±ldÄ±.

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± uzman raporlarÄ±ndan sonra tarihi yapÄ±nÄ±n kurtarÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±. Uzun yÄ±llarÄ±n ihmali gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±narak makyaj tabir edilen geÃ§ici onarÄ±m yerine Ã§atlak ve yarÄ±klarÄ±n sebebi araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Bu amaÃ§la gerek kÃ¶ÅŸkÃ¼n iÃ§ine gerekse Ã§evreye 26 sondaj kuyusu aÃ§arak iÃ§ine sismik hareketliliÄŸi Ã¶lÃ§en inklinometre proplarÄ± ile delgilerin tabanÄ±na zemindeki boÅŸluk suyu basÄ±nÃ§larÄ±nÄ± Ã¶lÃ§en piyezometre yerleÅŸtirildi. Bu cihazlardan alÄ±nan veriler GPRS aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bir veri bankasÄ±na aktarÄ±lacak. Yetkililer bu cihazlarÄ±n amacÄ±nÄ±n bugÃ¼n iÃ§in deÄŸil, sarayÄ±n uzun yÄ±llar izlenebilmesi iÃ§in yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.

Son iki yÄ±ldÄ±r deprem kaynaklÄ± sismik hareketler, Marmaray ve Avrasya TÃ¼neli gibi bÃ¼yÃ¼k projelerin oluÅŸturduÄŸu zemin titreÅŸimlerinin kaymayÄ± tetiklediÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor. AyrÄ±ca 1920â€™li yÄ±llarda yapÄ±lan saray drenaj sistemininde yer yer tÄ±kanmalar, kÃ¶relme veya atÄ±k suyun deÅŸarj edilememesinin de zemin sÄ±vÄ±laÅŸmasÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± tahmin ediliyor.

Metodolojik olarak sorunun tespitine yÃ¶nelik Ã§atlaklarÄ±n oluÅŸmasÄ±nda zeminsel etkilerin aÄŸÄ±r bastÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. YakÄ±n zamanda bÃ¶lgede oluÅŸan istinat duvarlarÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±lma sebebinin de bu olduÄŸu sonucuna varÄ±ldÄ±. Tarihi yapÄ±nÄ±n statik gÃ¼Ã§lendirme yÃ¶ntemi belirlendi.

KaymanÄ±n uzun yÄ±llar iÃ§inde gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi, bunda TopkapÄ± SarayÄ± drenaj sisteminin eski olmasÄ±nÄ±n ve sistemin yer yer Ã§alÄ±ÅŸmamasÄ±nÄ±n zemindeki sÄ±vÄ±laÅŸmayÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor. Zemin etÃ¼t ve tasarÄ±m ÅŸirketi tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda oluÅŸan Ã¶n inceleme raporuna gÃ¶re zemindeki bu kaymanÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ebilmek iÃ§in Fatih KÃ¶ÅŸkÃ¼ ile aynÄ± aks Ã¼zerinde bulunan Mecidiye KÃ¶ÅŸkÃ¼, SarayÄ±n Mutfak bÃ¶lÃ¼mlerinin etrafÄ± ile yamaÃ§ta bulunan istinat duvarÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesi iÃ§in Ã§elik kazÄ±k Ã§akma Ã¶nerisi yapÄ±ldÄ±. Jeoradar yÃ¶ntemi ile zeminin altÄ±nÄ±nda kalÄ±ntÄ±lar tespit edildi. Bu kalÄ±ntÄ±larÄ±n tarihi kaynaklardan da bilindiÄŸi Ã¼zere Roma dÃ¶nemi akropolÃ¼ olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor. Fore kazÄ±k uygulamasÄ± yapÄ±lmasÄ± halinde kalÄ±ntÄ±larÄ±n bÃ¼yÃ¼k zarar gÃ¶receÄŸi, betonun zemin altÄ±nda birÃ§ok noktaya ulaÅŸarak kalÄ±ntÄ±larda dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ olmayan tahribata neden olacaÄŸÄ±ndan Ã§elik kazÄ±k yÃ¶ntemi Ã¶nerildi. Ã‡elik kazÄ±klar 1-1.5 metre aralÄ±klarla ve jeoradar sonuÃ§larÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±narak kalÄ±ntÄ±lara zarar vermeyecek ÅŸekilde yerleÅŸtirilmesi planlandÄ±.

ZEMÄ°N SIVILAÅžMASI Ã‡EVREDEKÄ° DÄ°ÄžER YAPILARI DA TEHDÄ°T EDÄ°YOR

Â Sarayâ€™Ä±n zemininde kaymanÄ±n yanÄ± sÄ±ra zemin sÄ±vÄ±laÅŸmasÄ± da tespit edildi. YeraltÄ± su seviyesi altÄ±ndaki tabakalarÄ±n mukavemetlerini kaybederek, katÄ± yerine viskoz sÄ±vÄ± gibi davranmaya baÅŸlamasÄ±na zemin sÄ±vÄ±laÅŸmasÄ± deniyor. Bir anlamda zemindeki topraÄŸÄ±n suya doymasÄ± olarak nitelendirilen zemin sÄ±vÄ±laÅŸmasÄ± taÅŸÄ±ma gÃ¼cÃ¼nÃ¼ kaybettiÄŸinde yapÄ±da hasara yol aÃ§an, Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de oturma ve dÃ¶nmelere neden oluyor. YapÄ±nÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k deÄŸilse taÅŸÄ±ma gÃ¼cÃ¼nÃ¼n zayÄ±flamasÄ± bÃ¼yÃ¼k oturmalar ortaya Ã§Ä±karmÄ±yor ama sÄ±vÄ±laÅŸma artÄ±kÃ§a ve Ã¶nlem alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nda oluÅŸacak kayma binayÄ± da yerinden oynatÄ±yor ya da binada Ã§atlak, yarÄ±k gibi hasarlar oluÅŸturuyor. Ä°stinat duvarÄ±nÄ±n arkasÄ±ndaki zemin sÄ±vÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± zaman yatay zemin basÄ±ncÄ± Ã¶nemli derecede artÄ±ÅŸ gÃ¶steriyor.

Nitekim GÃ¼lhane parkÄ±ndaki istinat duvarÄ± ile KonyalÄ± restorandaki istinat duvarlarÄ±nÄ±n gÃ¶Ã§mesi bu sebebe baÄŸlanÄ±yor. Sarayâ€™Ä±n avlusunda oluÅŸan obruk benzeri Ã§Ã¶kmenin de drenaj sisteminin eskiyerek o bÃ¶lgede zemin sÄ±vÄ±laÅŸmasÄ±na neden olmasÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.