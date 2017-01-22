Atık pil farkındalığı artıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Türkiye'de atık pil konusunda yetkilendirilen tek kuruluş olan Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneğince (TAP) 2016'da 720 ton atık pil toplandı.
TAP Genel Sekreteri Neslihan Bahar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atık pillerin doğaya bırakılması halinde çevreyi kirlettiğini, TAP'ın bu tehlikenin önüne geçmek için "atık pil toplama", "geri dönüşüm" ve "bertaraf etme" alanlarında çalıştığını hatırlattı.
Türkiye'de 2007'de sadece 225 ton olan yıllık atık pil toplandığını ifade eden Bahar, şöyle konuştu
"Atık pil toplama miktarımız, 2014'ün sonu itibarıyla 555 tona yükseldi. Hedefimiz 2015 yılında 600 ton idi. Bu hedefimizi yüzde 5 geçtik. 2015'te 630 ton olan atık pil toplama miktarını da 2016 sonu itibarıyla 720 tona çıkardık ve böylece sene başında belirlediğimiz 700 ton hedefini de aştık."
En çok atık pilin İstanbul'dan toplandığına işaret eden Bahar, İstanbul'u sırasıyla Ankara, Kocaeli, İzmir ve Bursa'nın takip ettiğine dikkati çekti.
Bahar, 2017 için atık pil hedefini 800 ton olarak belirlediklerini kaydetti.
Atık pillerin toplanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 2016'da 720 ton atık pil toplandı.
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