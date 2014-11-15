11:37, 22 Ocak 2017 Pazar

Ä°lhan Cavcav vefat etti





GenÃ§lerbirliÄŸi KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ä°lhan Cavcav, tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GenÃ§lerbirliÄŸi KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ä°lhan Cavcav, beyin kanamasÄ± teÅŸhisiyle kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede 81 yaÅŸÄ±nda vefat etti. Cavcav, iki gÃ¼n Ã¶nce dengesini kaybederek dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ, kolunu ve kafasÄ±nÄ± Ã§arpmÄ±ÅŸtÄ±. Ankara'daki GÃ¼ven Hastanesi'nde yoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitesine alÄ±nan duayen baÅŸkan, makinaya baÄŸlÄ± olarak yaÅŸatÄ±lÄ±yordu. Bu sabah durumu aÄŸÄ±rlaÅŸan Cavcav'Ä±n kalbinin durduÄŸu ve yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

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