11:45, 22 Ocak 2017 Pazar

AdÄ±yaman'da PKK'ya operasyon





AdÄ±yaman'da "Ã–zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edilen merkeze baÄŸlÄ± AkÃ§alÄ± kÃ¶yÃ¼nde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 6 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AdÄ±yaman'da PKK'ya yÃ¶nelik operasyondaÂ 6 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca, "Ã¶zel gÃ¼venlik" bÃ¶lgesi ilan edilen merkeze baÄŸlÄ± AkÃ§alÄ± kÃ¶yÃ¼nde bazÄ± adreslere operasyon dÃ¼zenlendi. YapÄ±lan aramada ruhsatsÄ±z tÃ¼feklerle Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne ait Ã¶rgÃ¼tsel dÃ¶kÃ¼manlar ele geÃ§irildi. Ekipler, 6 ÅŸÃ¼pheliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

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