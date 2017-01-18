11:54, 22 Ocak 2017 Pazar

Isparta'da iki firarÄ± FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi yakalandÄ±





Isparta'da meslekten ihraÃ§ edilen firari eski 2 emniyet mensubu yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Isparta'daki FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyonda firari eski emniyet mensubu 3 ÅŸÃ¼pheliden 2'si yakalandÄ±. Isparta Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, FETÃ–'nÃ¼n kriptolu mesajlaÅŸma sistemi ByLock'u kullandÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen ve meslekten ihraÃ§ edilen firari eski 3 emniyet personelinden 2'sini gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.Â SaÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen ÅŸÃ¼pheliler, emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â Isparta Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda 15'i polis 16 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilmiÅŸ, ÅŸÃ¼phelilerden 13'Ã¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Adliyeye sevk edilen 5 ÅŸÃ¼pheliden 4'Ã¼ tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

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