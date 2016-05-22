12:07, 22 Ocak 2017 Pazar

HDP'li vekile 'cumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret' davasÄ±





HDP Hakkari Milletvekili Irmak hakkÄ±nda "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suÃ§undan 1 yÄ±ldan 4 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi HDP Hakkari Milletvekili SelmaÂ IrmakÂ hakkÄ±nda "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suÃ§undan 1 yÄ±ldan 4 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talebiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±. Yasama dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin Anayasa'da deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren kanunun Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesinin ardÄ±ndan milletvekillerinin dosyalarÄ± incelemeye alÄ±ndÄ±.Â Bu kapsamda DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca HDP Hakkari MilletvekiliÂ IrmakÂ hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame, 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Ä°ddianamede, 14-15 KasÄ±m 2015'te Demokratik Toplum Kongresi (DTK) organizesinde bÃ¼tÃ¼n delegelerin katÄ±lÄ±mÄ±yla DiyarbakÄ±r'Ä±n YeniÅŸehir ilÃ§esi SÃ¼merpark Resepsiyon salonunda dÃ¼zenlenen Genel Kurul ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lanÂ Irmak'Ä±n, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n yayÄ±n organlarÄ±ndan bir televizyon programÄ±na canlÄ± baÄŸlanarak CumhurbaÅŸkanÄ±na KÃ¼rtÃ§eÂ hakaret iÃ§eren beyanlarda bulunduÄŸu bildirildi. Irmak'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma iÃ§eriÄŸine iliÅŸkin olarak DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anÄ±msatÄ±lan iddianamede, soruÅŸturma kapsamÄ±nda yasama dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± talebi iÃ§eren fezlekenin TBMM'ye sunulmak Ã¼zere Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Ceza Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶nderildiÄŸi kaydedildi. Ä°ddianamede, 20 MayÄ±s 2016'da 6718 sayÄ±lÄ± TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun'un 1. maddesi ile TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±na eklenen geÃ§ici 20. madde gereÄŸinceÂ Irmak'Ä±n yasama dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, soruÅŸturma dosyasÄ±nÄ±n BakanlÄ±k vasÄ±tasÄ±yla gereÄŸinin takdir ve ifasÄ± bakÄ±mÄ±ndan cumhuriyet baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na sunulduÄŸu ifade edildi. Ses ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) Ã¼zerindenÂ Irmak'Ä±n ifadesinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na yer verilen iddianamede,Â Irmak'Ä±n suÃ§lamalarÄ± kabul etmediÄŸi ve aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n eleÅŸtiri maksadÄ±yla deÄŸerlendirilmesi gerektiÄŸini beyan ettiÄŸi ancak atÄ±lÄ± olan suÃ§u iÅŸlediÄŸinin dosya kapsamÄ±ndaki tÃ¼m delillerden anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ä°STENÄ°LEN CEZA Ä°ddianamede,Â IrmakÂ hakkÄ±nda "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suÃ§undan 1 yÄ±ldan 4 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±na mahkumiyeti halinde TCK'nÄ±n ilgili maddesinde Ã¶ngÃ¶rÃ¼len hak yoksunluklarÄ±na hÃ¼kmedilmesine karar verilmesi isteniyor.

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