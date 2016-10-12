12:18, 22 Ocak 2017 Pazar

Emniyet ve AK Parti saldÄ±rganÄ± yakalandÄ±





Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na lav silahÄ±yla dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larda yer aldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla aranan saldÄ±rganÄ±n yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼Â veÂ AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±naÂ lav silahÄ±yla dÃ¼zenlenenÂ saldÄ±rÄ±larda yer aldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla aranan kiÅŸinin yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

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