12:28, 22 Ocak 2017 Pazar

KÄ±zÄ±ltepe'de iki PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼





KÄ±zÄ±ltepe'de dÃ¼zenlenen operasyonlarda iki PKK mensubu etkisiz hale getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Mardin'in KÄ±zÄ±ltepe ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda, KÄ±zÄ±ltepe KaymakamlÄ±k binasÄ±na saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlemek iÃ§in kÄ±rsaldan geldikleri belirlenen iki PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi. Ã¼venlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, bir grupÂ PKK'lÄ±nÄ±nÂ KÄ±zÄ±ltepe KaymakamlÄ±k binasÄ±na saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlemek iÃ§in kÄ±rsaldan geldiÄŸi bilgisinin alÄ±nmasÄ± Ã¼zerine Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince AtatÃ¼rk Mahallesi'nde operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±. Operasyonda, bir PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi.Â Sabah havanÄ±n aydÄ±nlanmasÄ±yla mahalledeki boÅŸ arazide yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada, bir Ã¶rgÃ¼t mensubunun cesedi bulundu. BÃ¶yleceÂ operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lÄ±Â sayÄ±sÄ± ikiye yÃ¼kseldi. Polisin bÃ¶lgedeki araÅŸtÄ±rmasÄ± devam ediyor.

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