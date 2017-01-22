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Erdoğan'ın ziyareti Tanzanya basınında
Erdoğan'ın ziyareti Tanzanya basınında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı Tanzanya ziyareti ülke basınında geniş yer aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün başlayacak Tanzanya ziyareti ülke basınında geniş yer buldu.

Doğu Afrika ülkesinde çıkan İngilizce ve Svahili dilindeki gazeteler son üç gündür Erdoğan’ın yapacağı ziyarete geniş yer ayırdı.

Ülkede İngilizce yayın yapan yüksek tirajlı gazetelerden The Guardian'daki habere göre, FETÖ okullarının devri konusu, Erdoğan’ın ziyaretinin önemli bir bölümünü oluşturacak.

The Citizen gazetesi de ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediğini yazdı.

Daily News gazetesindeki haberde, Türkiye ve Tanzanya arasındaki ticaret hacminin gittikçe yükseldiğine işaret edilerek iki ülke arasındaki doğrudan uçuşların buna katkıda bulunduğu belirtildi.

"HOŞGELDİN ERDOĞAN"

Ülkenin resmi dili Shavili'de yayın yapan Majira gazetesindeki haberde, "Erdoğan ve beraberindeki heyet ticaret hacmini büyütmek için gelecek" ifadesi kullanıldı. Jambo Leo gazetesinde de Cumhurbaşkanı'nın yanındaki 150 kişilik siyasetçi ve iş adamı ekibine vurgu yapıldı.

Al-Huda gazetesi, cuma günü Erdoğan’ın tam sayfa fotoğrafını kullanarak “Karibu Erdoğan” (Hoşgeldin Erdoğan) manşetiyle çıktı.

Çok okunan gazetelerden Mzalendo'da da Türkiye ve Tanzanya arasındaki ilişkilerin son yıllardaki seyrini anlatan bir haber yayınladı.

ÜÇ ÜLKEYE ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki günlük ziyareti çerçevesinde Tanzanya Cumhurbaşkanı John Pombe Joseph Magufuli ile bir araya gelecek. İki cumhurbaşkanı, düzenlenecek heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek.

Tanzanya ziyaretinin ardından Erdoğan, Mozambik'e Türkiye'den cumhurbaşkanı düzeyinde yapılacak ilk ziyareti gerçekleştirmek üzere başkent Maputo'ya gidecek. Erdoğan, 24 Ocak Salı günü Cumhurbaşkanı Filipe Jacinto Nyusi ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı gün Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'ya geçecek. Burada 25 Ocak Çarşamba günü Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina ile görüşecek olan Erdoğan, ardından Cumhurbaşkanı Rajaonarimampianina ile heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Madagaskar'a yapacağı ziyaret de Türkiye'den bu ülkeye cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olması bakımından tarihi öneme sahip.

Ziyaretler sırasında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin ve iş birliğinin tüm yönleriyle ele alınmasının yanı sıra başta Afrika kıtası olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler ve gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Bu kapsamda bu ülkelerle çeşitli alanlarda iş birliği anlaşmalarının imzalanması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla her üç ülkede düzenlenecek iş forumları, iş adamlarının yerel muhataplarıyla bir araya gelerek iş birliği imkanlarını ele almalarına fırsat tanıyacak.



İlgili Konular Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika
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