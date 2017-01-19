12:45, 22 Ocak 2017 Pazar

38 bin kiÅŸi yatÄ±rÄ±mÄ±nÄ± bankada unuttu

Bireyler ve kuruluÅŸlar, bankalardakiÂ mevduat hesaplarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±raÂ yatÄ±rÄ±m hesaplarÄ±nÄ± da unutuyor. Buna gÃ¶re yatÄ±rÄ±m kuruluÅŸlarÄ± tarafÄ±ndanÂ YatÄ±rÄ±mcÄ± Tazmin Merkezi'ne (YTM) yapÄ±lan bildirimler Ã§erÃ§evesinde, 2017 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde toplam 38 bin 19 hesap zaman aÅŸÄ±mÄ±na uÄŸrayacak.

GerÃ§ek ve tÃ¼zel kiÅŸiler, bankalardaki mevduat hesaplarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra yatÄ±rÄ±m kuruluÅŸlarÄ± (aracÄ± kurumlar ve bankalar) nezdindeki yatÄ±rÄ±m hesaplarÄ±nda da emanet ve alacaklarÄ±nÄ± unutuyor.Â

Sermaye PiyasasÄ± KuruluÂ (SPK) BaÅŸkanÄ±Â Vahdettin ErtaÅŸ, yatÄ±rÄ±m kuruluÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan YTM'ye yapÄ±lan bildirimler Ã§erÃ§evesinde, 2017 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde 419'u tÃ¼zel, 37 bin 600'Ã¼ gerÃ§ek kiÅŸi olmak Ã¼zere toplam 38 bin 19 hesabÄ±n zaman aÅŸÄ±mÄ±na uÄŸrayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

ErtaÅŸ, ancak ÅŸu an itibariyle nakit-TL hesabÄ± olup, 2017 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde zaman aÅŸÄ±mÄ±na uÄŸrayacak tÃ¼zel kiÅŸi hesaplarÄ±nÄ±n deÄŸerinin 3 bin 706 lira, gerÃ§ek kiÅŸilere ait hesaplarÄ±n toplam deÄŸerinin ise 788 bin 764 lira olduÄŸunu ifade etti.

Bunlar iÃ§erisinde en bÃ¼yÃ¼k deÄŸere sahip hesabÄ±n tÃ¼zel kiÅŸilerde 2 bin 322 lira olduÄŸu bilgisini veren ErtaÅŸ, bu rakamÄ±n gerÃ§ek kiÅŸilerde 43 bin 577 lira olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi.

Kaynak: AA