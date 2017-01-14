Mardin Artuklu'da sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Mardin'in Artuklu ilÃ§esine baÄŸlÄ± Sulak Mahallesi'nde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi.

Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, PKK'lÄ±larÄ±Â yakalamak ve etkisiz hale getirmek amacÄ±yla operasyon dÃ¼zenleneceÄŸi bildirildi.

VatandaÅŸlarÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla 5442 sayÄ±lÄ± Ä°l Ä°daresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereÄŸince Sulak Mahallesi'nde herhangi bir duyuruya kadar sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildiÄŸi aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada,Â sÃ¶z konusu yasaÄŸa uyulmasÄ±nÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli olduÄŸu kaydedildi.