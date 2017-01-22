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13:09, 22 Ocak 2017 Pazar

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Darbeci askerler Ä°stanbul'da ilk kez hakim karÅŸÄ±sÄ±nda
Darbeci askerler Ä°stanbul'da ilk kez hakim karÅŸÄ±sÄ±nda

Sabiha GÃ¶kÃ§en'in iÅŸgali ile ilgili davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± yarÄ±n Silivri'de yapÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±nÄ± ele geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸan 28'i tutuklu 62 asker, yarÄ±n ilk kez Silivri'de hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak

15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin terÃ¶r savcÄ±larÄ± Hikmet Pak ve BÃ¼lent BaÅŸer tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len ve darbe gecesi Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'nÄ±n ele geÃ§irilmek istenmesine iliÅŸkinÂ soruÅŸturmaÂ kapsamÄ±nda, Ä°stanbul'da askerlere yÃ¶nelik hazÄ±rlanan 189 sayfalÄ±k ilk iddianame, Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n onayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°stanbul 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'nÄ± ele geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸan subaylarÄ±n da bulunduÄŸu 28'i tutuklu 62 askerin yargÄ±lanacaÄŸÄ± dava, 23 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼ Silivri Ceza ve infaz KurumlarÄ± YerleÅŸkesinin karÅŸÄ±sÄ±ndaki mahkeme salonunda gÃ¶rÃ¼lecek.

Ä°STANBUL'DA ASKERLERÄ°N YARGILANDIÄžI Ä°LK DAVA

Ä°stanbul'da gerÃ§ekleÅŸtirilen darbe giriÅŸiminde gÃ¶rev alan askerlerle ilgili hazÄ±rlanan ilk iddianamenin ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, FETÃ–/PDY'nin yapÄ±sÄ± anlatÄ±ldÄ±, bu yapÄ±yla ilgili daha Ã¶nceki soruÅŸturma evraklarÄ± ve dava dosyalarÄ±na deÄŸinildi.

Ä°ddianamede, FETÃ–/PDY'nin birinci eylemi olarak Hrant Dink cinayeti gÃ¶sterilirken, FETÃ– adÄ±nÄ±n ilk kez kullanÄ±lmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± ve Fetullah GÃ¼len hakkÄ±nda ilk kez yakalama kararÄ± verilen "TahÅŸiyecilere kumpas" soruÅŸturmasÄ± ile Selam Tevhid, MÄ°T tÄ±rlarÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± ve "darbe giriÅŸimi" suÃ§undan ilk tutuklamalarÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi 17-25 AralÄ±k kumpas soruÅŸturmalarÄ± da sÄ±rasÄ±yla ÅŸÃ¼phelilerinin eylemleriyle beraber anlatÄ±ldÄ±.

CEZA TALEPLERÄ°

Olayda 8 zÄ±rhlÄ± araÃ§ iÃ§inde 33 A2 piyade tÃ¼feÄŸi, 18 MG3 makinalÄ± tÃ¼fek, 17 A3 piyade tÃ¼feÄŸi, 1 G3 piyade tÃ¼feÄŸi, 4 tabanca, 222 ÅŸarjÃ¶r, 18 bin fiÅŸek, 4 telsiz, 2 adet aÄŸÄ±r silah ve 25 topÃ§u mÃ¼himmatÄ±nÄ±n ele geÃ§irildiÄŸi belirtilen iddianamede, 28 rÃ¼tbeli subay ve astsubay ile 34 erin, "Cebir ve ÅŸiddet kullanarak, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nÄ±n Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya veya bu dÃ¼zen yerine baÅŸka bir dÃ¼zen getirmeye veya bu dÃ¼zenin fiilen uygulanmasÄ±nÄ± Ã¶nlemeye teÅŸebbÃ¼s etmek", "Cebir ve ÅŸiddet kullanarak TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisini ortadan kaldÄ±rmaya veya TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisinin gÃ¶revlerini kÄ±smen veya tamamen yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s etmek", "Cebir ve ÅŸiddet kullanarak TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti'ni ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revlerini yapmasÄ±nÄ± kÄ±smen veya tamamen engellemeye teÅŸebbÃ¼s etmek" suÃ§larÄ±ndan Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± isteniyor.

Ä°ddianamede ayrÄ±ca, bir kÄ±sÄ±m ÅŸÃ¼phelinin "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak", bir kÄ±smÄ±nÄ±n da "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmamakla birlikte Ã¶rgÃ¼te bilerek ve isteyerek yardÄ±m etmek" suÃ§larÄ±ndan 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ± talep ediliyor.



Ä°lgili Konular 15 Temmuz darbe giriÅŸimi
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