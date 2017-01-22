Darbeci askerler Ä°stanbul'da ilk kez hakim karÅŸÄ±sÄ±nda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±nÄ± ele geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸan 28'i tutuklu 62 asker, yarÄ±n ilk kez Silivri'de hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak
15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin terÃ¶r savcÄ±larÄ± Hikmet Pak ve BÃ¼lent BaÅŸer tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len ve darbe gecesi Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'nÄ±n ele geÃ§irilmek istenmesine iliÅŸkinÂ soruÅŸturmaÂ kapsamÄ±nda, Ä°stanbul'da askerlere yÃ¶nelik hazÄ±rlanan 189 sayfalÄ±k ilk iddianame, Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n onayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°stanbul 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'nÄ± ele geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸan subaylarÄ±n da bulunduÄŸu 28'i tutuklu 62 askerin yargÄ±lanacaÄŸÄ± dava, 23 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼ Silivri Ceza ve infaz KurumlarÄ± YerleÅŸkesinin karÅŸÄ±sÄ±ndaki mahkeme salonunda gÃ¶rÃ¼lecek.
Ä°stanbul'da gerÃ§ekleÅŸtirilen darbe giriÅŸiminde gÃ¶rev alan askerlerle ilgili hazÄ±rlanan ilk iddianamenin ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, FETÃ–/PDY'nin yapÄ±sÄ± anlatÄ±ldÄ±, bu yapÄ±yla ilgili daha Ã¶nceki soruÅŸturma evraklarÄ± ve dava dosyalarÄ±na deÄŸinildi.
Ä°ddianamede, FETÃ–/PDY'nin birinci eylemi olarak Hrant Dink cinayeti gÃ¶sterilirken, FETÃ– adÄ±nÄ±n ilk kez kullanÄ±lmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± ve Fetullah GÃ¼len hakkÄ±nda ilk kez yakalama kararÄ± verilen "TahÅŸiyecilere kumpas" soruÅŸturmasÄ± ile Selam Tevhid, MÄ°T tÄ±rlarÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± ve "darbe giriÅŸimi" suÃ§undan ilk tutuklamalarÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi 17-25 AralÄ±k kumpas soruÅŸturmalarÄ± da sÄ±rasÄ±yla ÅŸÃ¼phelilerinin eylemleriyle beraber anlatÄ±ldÄ±.
Olayda 8 zÄ±rhlÄ± araÃ§ iÃ§inde 33 A2 piyade tÃ¼feÄŸi, 18 MG3 makinalÄ± tÃ¼fek, 17 A3 piyade tÃ¼feÄŸi, 1 G3 piyade tÃ¼feÄŸi, 4 tabanca, 222 ÅŸarjÃ¶r, 18 bin fiÅŸek, 4 telsiz, 2 adet aÄŸÄ±r silah ve 25 topÃ§u mÃ¼himmatÄ±nÄ±n ele geÃ§irildiÄŸi belirtilen iddianamede, 28 rÃ¼tbeli subay ve astsubay ile 34 erin, "Cebir ve ÅŸiddet kullanarak, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nÄ±n Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya veya bu dÃ¼zen yerine baÅŸka bir dÃ¼zen getirmeye veya bu dÃ¼zenin fiilen uygulanmasÄ±nÄ± Ã¶nlemeye teÅŸebbÃ¼s etmek", "Cebir ve ÅŸiddet kullanarak TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisini ortadan kaldÄ±rmaya veya TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisinin gÃ¶revlerini kÄ±smen veya tamamen yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s etmek", "Cebir ve ÅŸiddet kullanarak TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti'ni ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revlerini yapmasÄ±nÄ± kÄ±smen veya tamamen engellemeye teÅŸebbÃ¼s etmek" suÃ§larÄ±ndan Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± isteniyor.
Ä°ddianamede ayrÄ±ca, bir kÄ±sÄ±m ÅŸÃ¼phelinin "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak", bir kÄ±smÄ±nÄ±n da "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmamakla birlikte Ã¶rgÃ¼te bilerek ve isteyerek yardÄ±m etmek" suÃ§larÄ±ndan 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ± talep ediliyor.
BulduklarÄ± el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yla oynayan 2 Ã§ocuk, meydana gelen patlamada aÄŸÄ±r yaralandÄ±
Sekiz ilde dÃ¼zenlenen operasyonda asker ve Ã¶ÄŸretmenlerin bulunduÄŸu 20 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
CHP anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi paketinin, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n onayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iptali iÃ§in Anayasa Mahkemesine gÃ¶tÃ¼recek
De Mistura Astana'da Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kayrat Abdrahmanov ile bir araya geldi
357 sanÄ±ÄŸÄ±n beraatiyle sonuÃ§lanan "askeri casusluk" davasÄ±nÄ±n sanÄ±klarÄ±ndan iÅŸadamÄ± Ã–zkaynak, 13 milyon 250 bin liralÄ±k maddi ve manevi tazminat talebyle dava aÃ§tÄ±
BahÃ§eli partisinin TBMM'deki tavrÄ±nÄ±n referandumda da devam edeceÄŸini sÃ¶yledi
7 asker hakkÄ±nda ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±
Elektrik faturasÄ± aylÄ±k 82 lira ve Ã¼zerinde gelen kullanÄ±cÄ±larÄ±n, hizmet alÄ±nacak elektrik daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketine karar verirken faturadaki TL tutarÄ±ndan ziyade enerji tÃ¼ketim miktarÄ±nÄ± dikkate almalarÄ± Ã¶nerildi
Ä°stanbul'da Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ÅŸeklinde etkili olmasÄ± beklenen yaÄŸÄ±ÅŸlar perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ kara dÃ¶nÃ¼ÅŸecek
Fetullah GÃ¼len, Emre Uslu, Ekrem DumanlÄ±, savcÄ±lar ve iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra bazÄ± emniyet mÃ¼dÃ¼rleri de firari durumda
AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ahmet Cengiz KoÃ§ak, KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k SuÃ§larÄ±yla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Oktay Ã‡elik, Mali SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ä°lker KÃ¼Ã§Ã¼khÄ±dÄ±r getirildi
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Artuklu ilÃ§esindeki bir mahallede PKK operasyonlarÄ± iÃ§in sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi
YatÄ±rÄ±m kuruluÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan YatÄ±rÄ±mcÄ± Tazmin Merkezi'ne yapÄ±lan bildirimler Ã§erÃ§evesinde, 2017 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde toplam 38 bin 19 hesap zaman aÅŸÄ±mÄ±na uÄŸrayacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n yapacaÄŸÄ± Tanzanya ziyareti Ã¼lke basÄ±nÄ±nda geniÅŸ yer aldÄ±