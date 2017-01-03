13:17, 22 Ocak 2017 Pazar

Ä°stanbul Emniyeti'nde gÃ¶rev daÄŸÄ±lÄ±mÄ±





AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ahmet Cengiz KoÃ§ak, KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k SuÃ§larÄ±yla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Oktay Ã‡elik, Mali SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ä°lker KÃ¼Ã§Ã¼khÄ±dÄ±r getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ndeki gÃ¶rev deÄŸiÅŸiklikleri kapsamÄ±nda, AsayiÅŸ ÅžubeÂ MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ahmet Cengiz KoÃ§ak, KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k SuÃ§larÄ±yla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Oktay Ã‡elik, Mali SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ä°lker KÃ¼Ã§Ã¼khÄ±dÄ±r getirildi. Yeni dÃ¼zenlemeye gÃ¶re, il emniyet mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±larÄ± ve gÃ¶rev alanlarÄ± ÅŸÃ¶yle oluÅŸtu: Ali Tuna CoÅŸkun (AsayiÅŸ, Ã‡ocuk ve Olay Yeri Ä°nceleme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼), Atalay Bahar (A BÃ¶lgesi tÃ¼m ilÃ§eler, AtatÃ¼rk HavalimanÄ± Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Trafik Denetleme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Trafik Tescil Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, BÃ¶lge Trafik Denetleme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼), Dursun KÃ¼Ã§Ã¼kyÄ±lmaz (Maltepe, AtaÅŸehir, Hassas BÃ¶lgeler Koruma Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼), Erden BursalÄ± (Ã–zel GÃ¼venlik Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ä°nterpol-Europol Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Silah ve PatlayÄ±cÄ± Maddeler Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼), EyÃ¼p Sabri Ã–ksÃ¼z (Tuzla, Pendik, Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ± Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼), Faik Ozan KaradaÄŸ (Zeytinburnu, Siber SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼), Gaffar Demir (Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Mali SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, GÃ¶Ã§men KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± ve Ä°nsan Ticareti ile MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼), Haydar Ã–zdemir (GÃ¼venlik Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Radyo Televizyon ve Foto Film Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Spor GÃ¼venliÄŸi Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼), Hilmi Korhan ZilcioÄŸlu (Polisevi Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, BaltalimanÄ± Polisevi Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼) Kadir AlÃ§Ä±kaya (TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Bomba Ä°mha ve Ä°nceleme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, TanÄ±k Koruma Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼) Kadir YÄ±rtar (Koruma Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼) Kayhan Åžahan (BakÄ±rkÃ¶y, BahÃ§elievler, Turizm Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼), KÄ±vanÃ§ Demir (Kartal, Sultanbeyli, Adalar), Levent Hasan Ã–zen (Esenyurt, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece, Silivri, Ã‡atalca), Mehmet Ã‡atal (Fatih, Bilgi Teknolojileri Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Muhabere Elektronik Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼), Mehmet Ekici (Sultangazi, GaziosmanpaÅŸa, ArnavutkÃ¶y), Mesut Gezer (Ã–nleyici Hizmetler Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, GÃ¼ven Timleri Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Deniz LimanÄ± Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼) Murat Karakaya (BeÅŸiktaÅŸ, SarÄ±yer, ÅžiÅŸli), Murat OÄŸuzhan KÄ±lÄ±Ã§ (BoÄŸaziÃ§i KÃ¶prÃ¼sÃ¼ Koruma Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼), Murat Åžahin (EyÃ¼p, BayrampaÅŸa), Mustafa AcÄ±kara (KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece, BaÅŸakÅŸehir), Mustafa Aksu (AvcÄ±lar, BeylikdÃ¼zÃ¼), Necmettin Ã–ztÃ¼rk (Personel Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Koordinasyon Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Hukuk Ä°ÅŸleri Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Sosyal Hizmetler Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼), Nihat YÄ±ldÄ±rÄ±m (Sancaktepe, Beykoz, Ã‡ekmekÃ¶y, Åžile) OÄŸuz Ã‡uhadar (C bÃ¶lgesi tÃ¼m ilÃ§eler), Ã–mer Burak AktaÅŸ (BaÄŸcÄ±lar, Esenler, GÃ¼ngÃ¶ren), Ã–mÃ¼r Ceylan (YabancÄ±lar Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Pasaport Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Hudut KapÄ±larÄ± BÃ¼ro AmirliÄŸi, Rehberlik ve Psikolojik DanÄ±ÅŸmanlÄ±k Birimi, Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸi AmirliÄŸi), Seylan Demir (Ä°kmal Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, BÃ¼tÃ§e Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ä°nÅŸaat Emlak Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, UlaÅŸtÄ±rma Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Strateji GeliÅŸtirme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼), Sinan KÃ¶kten (B BÃ¶lgesi tÃ¼m ilÃ§eler, UyuÅŸturucu Ä°le MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼), Turgay Aytepe (ÃœskÃ¼dar, KadÄ±kÃ¶y, Ãœmraniye, BakÄ±m OnarÄ±m Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼), YÃ¼ksel Toprak (BeyoÄŸlu, KaÄŸÄ±thane), Zafer AÄŸÄ±rkaya (Ã‡evik Kuvvet Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼), Mustafa GÃ¼ntekin (EÄŸitim Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Toplum Destekli Polislik Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Genel Denetim ve Disiplin Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼). ÅžUBE MÃœDÃœRLÃœKLERÄ° GÃ¶rev deÄŸiÅŸiklikleri kapsamÄ±nda, 41 ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne yeni isimler atandÄ±. Yeni gÃ¶revlendirme yapÄ±lan ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerindenÂ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ahmet Cengiz KoÃ§ak, BasÄ±n ve Halkla Ä°liÅŸkiler Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne HÃ¼seyin GÃ¼leÃ§, Bomba Ä°mha ve Ä°nceleme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Yener YaÅŸar, BÃ¼tÃ§e Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Filibya Saral, Ã‡evik Kuvvet Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Muharrem Yazgan, Ã‡ocuk Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Serken GÃ¶mce, KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k SuÃ§larÄ±yla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Oktay Ã‡elik, GÃ¼venlik Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Hasan Cevher, Hukuk Ä°ÅŸleri SoruÅŸturma Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Feramuz Ã‡etin, Koruma Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Kamil YÄ±ldÄ±rÄ±m, Mali SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ä°lker KÃ¼Ã§Ã¼khÄ±dÄ±r, Olay Yeri Ä°nceleme Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ne Murat Bal, Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Murat Mutlu, Ã–zel GÃ¼venlik Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Osman KatipoÄŸlu, Personel Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ã–mer Kumlu, Polisevi Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Neslihan TÃ¼rkÃ¼n Alpay, Ä°stanbul Sabiha GÃ¶kÃ§e HavalimanÄ± Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne NilgÃ¼n Selvi, Siber SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ã–zgÃ¼r KarlÄ±tepe, Sosyal Hizmetler Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Hakan Demir, Spor GÃ¼venliÄŸi Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Mehmet Karaca, Strateji GeliÅŸtirme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Esra Zeyrek Åžirin, TanÄ±k Koruma Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ahmet Umutlu, Toplum Destekli Polislik Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Leman SÃ¼heyla Soylu, Turizm Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Murat Ã‡etiner, UyuÅŸturucu Ä°le MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne TunÃ§ KuÅŸ, YabancÄ±lar Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Serpil HatipoÄŸlu getirildi. Ä°LÃ‡E EMNÄ°YET MÃœDÃœRLÃœKLERÄ° Yeni dÃ¼zenlemeyle, aralarÄ±nda BakÄ±rkÃ¶y, KadÄ±kÃ¶y, Zeytinburnu, Ãœmraniye, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece, GÃ¼ngÃ¶ren, GaziosmanpaÅŸa ve Esenyurt'un da bulunduÄŸu 19 ilÃ§enin emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ deÄŸiÅŸti. Buna gÃ¶re, 39 ilÃ§enin emniyet mÃ¼dÃ¼rleri ÅŸu isimlerden oluÅŸtu:Â Murat BingÃ¶l-Adalar, Mustafa Haluk Ã–ztÃ¼rk-ArnavutkÃ¶y, OÄŸuz Kaan-AtaÅŸehir, Hakan Bolat-AvcÄ±lar, Murat Taner-BaÄŸcÄ±lar, Kenan Åžaban SÃ¼zgÃ¼n-BahÃ§elievler, Erdem Torlak-BakÄ±rkÃ¶y, Levent Binici-BaÅŸakÅŸehir, Necati AktuÄŸ Åžahin-BayrampaÅŸa, Caner CoÅŸar-BeÅŸiktaÅŸ, Mehmet Sururi Saydam-Beykoz, Niyazi Ä°nci-BeylikdÃ¼zÃ¼, Ä°smail KÄ±lÄ±Ã§-BeyoÄŸlu, Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m-BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece, BÃ¼lent Ã‡elik-Ã‡atalca, Cevdet HÃ¼rol Ã–ztÃ¼rk-Ã‡ekmekÃ¶y, Cihat DaÄŸdeviren-Esenler, Hakan Becel-Esenyurt, Mustafa KoÃ§yiÄŸit-EyÃ¼p, Hakan YÄ±lmaz-Fatih, HÃ¼seyin GÃ¶llÃ¼ce-GaziosmanpaÅŸa, Sinan Ã‡amuroÄŸlu-GÃ¼ngÃ¶ren, Ä°brahim KocaoÄŸlu-KadÄ±kÃ¶y, Birol TaÅŸkoparan-KaÄŸÄ±thane, Efkan Korkmaz-Kartal, UÄŸur Ã–zdoÄŸanoÄŸlu-KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece, Salih Åžahbey-Maltepe, Alpaslan Atasoy-Pendik, Kenan Kurt-Sancaktepe, Ercan Ã‡amÄ±rcÄ±-SarÄ±yer, Hakan Ã‡alÄ±ÅŸkan-Silivri, Ayhan Karaduman-Sultanbeyli, Ufuk Kayadelen-Sultangazi, AbdulvahitÂ Ãœnal-Åžile, Murat Turhan-ÅžiÅŸli, MÃ¼slÃ¼m Kahraman-Tuzla, Hakan Torun-Ãœmraniye, GÃ¼rhan Kaya-ÃœskÃ¼dar, Cenk Ã–zmen- Zeytinburnu. AtamalarÄ±n, terfi, il dÄ±ÅŸÄ± atamalar ve gÃ¶rÃ¼len lÃ¼zum Ã¼zerine yapÄ±lan deÄŸerlendirmeler sonucu gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi bildirildi.Â

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