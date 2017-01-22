13:26, 22 Ocak 2017 Pazar

FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nÄ±n firarileri

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'yeÂ yÃ¶nelik soruÅŸturmalar ve davalar kapsamÄ±nda Fetullah GÃ¼lenÂ ileÂ Emre Uslu,Â Ekrem DumanlÄ±,Â Mustafa Zeki UÄŸurluÂ veÂ Adil Ã–ksÃ¼zÂ gibi isimlerin yanÄ± sÄ±ra aralarÄ±nda asker, iÅŸ adamÄ±, savcÄ±, emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ ve gazetecilerin de yer aldÄ±ÄŸÄ± Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi firari durumda bulunuyor.

15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma ve davalarda da darbe giriÅŸimine katÄ±lan 7'si amiral ve general 154 komutanÄ±n yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.

Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan 100 subay ile 12 astsubay, Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan 18 subay ile 9 astsubay ve Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan 4 subay ve 4 astsubay firariler arasÄ±nda yer alÄ±yor.

Firari isimler arasÄ±nda 2010 KPSS sorularÄ±nÄ± Ã§alÄ±p Turgut Ã–zal DÃ¼ÅŸÃ¼nce ve Hamle DerneÄŸi Ã¼zerinden hÃ¼cre evlerine servis ettiÄŸi belirtilen Mehmet Hanefi SÃ¶zen ile Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¶rgÃ¼tÃ¼n medya yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iddianamede "fuatavni" hesabÄ±nÄ±n kurucusu olduÄŸu belirtilen Said Sefa da bulunuyor.