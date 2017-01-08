GÃ¼ncelleme: 13:34, 22 Ocak 2017 Pazar

Ä°stanbul'da yeni kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor





Ä°stanbul'da Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ÅŸeklinde etkili olmasÄ± beklenen yaÄŸÄ±ÅŸlar perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ kara dÃ¶nÃ¼ÅŸecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Mevsim normalleri civarÄ±nda seyreden hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n salÄ± gÃ¼nÃ¼ batÄ± kesimlerden baÅŸlayarak haftasonuna kadar kuzey, iÃ§ ve batÄ± kesimlerde azalmasÄ± bekleniyor. Pazartesi gÃ¼nÃ¼ yurt genelinde yaÄŸÄ±ÅŸ beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde yoÄŸun sis ve pus etkili olacak. SalÄ± gÃ¼nÃ¼ yurdumuz batÄ± kesimlerden gelen yeni bir yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± sistemin etkisi altÄ±na giriyor. SoÄŸuk havayla beraber gelen sistemde yaÄŸÄ±n cinsi kar ÅŸeklinde olacak. YaÄŸÄ±ÅŸlar kÄ±yÄ± kesimlerde saÄŸanak yaÄŸmur ÅŸeklinde gerÃ§ekleÅŸecek. Meteoroloji'den alÄ±nan bilgilere gÃ¶re, Ä°stanbul'da Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ÅŸeklinde etkili olmasÄ± beklenen yaÄŸÄ±ÅŸlar perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ kara dÃ¶nÃ¼ÅŸecek. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n pazar gÃ¼nÃ¼ne kadar etkili olmasÄ± tahmin ediliyor. Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼nden itibaren yaÄŸÄ±ÅŸlar yurt genelinde etkili olacak. Â

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