13:48, 22 Ocak 2017 Pazar

Elektrikte ÅŸirket seÃ§erek tasarruf imkanÄ±

Enerji PiyasasÄ± DÃ¼zenleme KurumununÂ (EPDK) elektrikte serbest tÃ¼ketici limitini yÄ±llÄ±k 2 bin 400 kilovatsaate dÃ¼ÅŸÃ¼rmesiyle serbest tÃ¼ketici sayÄ±sÄ± 8,4 milyona yÃ¼kseldi.

ElektrikteÂ tÃ¼ketici limitinin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesiyle aylÄ±k faturasÄ± 82 lira ve Ã¼zerindeki kullanÄ±cÄ±lar,Â elektrikÂ tedarikÃ§ilerini seÃ§me hakkÄ± elde etti. BÃ¶ylece Bursa'da yaÅŸayan bir vatandaÅŸÄ±n, Konya'daki bir elektrik ÅŸirketinin abonesi olarak hizmet alabilmesine imkan tanÄ±ndÄ±.

Yeni yÄ±lla birlikte tÃ¼keticilerin bu hakka kavuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan elektrik ÅŸirketleri, abone sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rmak iÃ§in SMS ve mail yoluyla vatandaÅŸlara indirim tarifeleriyle ilgili bilgiler gÃ¶nderiyor.

TÃ¼ketici BaÅŸvuru Merkezi Onursal BaÅŸkanÄ± AydÄ±n AÄŸaoÄŸlu, tÃ¼keticilerin aylÄ±k elektrik harcamalarÄ±nÄ± deÄŸerlendirirken faturadaki TL tutarÄ±ndan ziyade faturaya yansÄ±yan enerji tÃ¼ketim miktarÄ±nÄ± dikkate almalarÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

"BÄ°R AYLIK FATURA BEDAVAYA GELEBÄ°LÄ°R"

Serbest tÃ¼keticilerin kendi firmalarÄ±na abone olmalarÄ± konusunda Ã¶zel daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketlerinin Ã§eÅŸitli kampanya ve reklam Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinen AÄŸaoÄŸlu, "SeÃ§imini bilinÃ§li ve akÄ±llÄ±ca gerÃ§ekleÅŸtirebilen tÃ¼keticilerin elektrik faturalarÄ±nda yÃ¼zde 8'e varan indirim gerÃ§ekleÅŸmesi mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Bu da yÄ±lda bir aylÄ±k faturanÄ±n neredeyse bedavaya gelmesi demektir." ifadelerini kullandÄ±.

SON BÄ°RÄ°M FÄ°YATA BAKILMALI

AÄŸaoÄŸlu, bazÄ± ÅŸirketlerin birim fiyatÄ± yÃ¼kseltip onun Ã¼zerinden yÃ¼ksek indirimler yapÄ±yormuÅŸ gibi gÃ¶sterebildiÄŸini belirterek, "Elektrikte yÃ¼zde olarak belirtilen indirimlerden Ã§ok indirimle oluÅŸacak son birim fiyata bakarak tedarikÃ§inin seÃ§ilmesi gerekiyor. Mevcut ÅŸirketten alÄ±nan hizmet karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Ã¶denen bedelin daha Ã¼zerinde elektrik faturasÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸmamak iÃ§in tedarikÃ§i seÃ§erken yÃ¼zdelik indirimlere hemen kanmamalÄ±, iyi araÅŸtÄ±rma yapÄ±lmalÄ±." dedi.

Kaynak: AA