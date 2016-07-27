13:59, 22 Ocak 2017 Pazar

Theresa May Trump ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May gelecek hafta ABD'nin yeni BaÅŸkanÄ± Donald Trump'la gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in Washington'a gideceÄŸini sÃ¶yleyerek "Trump'la cuma gÃ¼nÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸim. KonuÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z birÃ§ok konu olacak. Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki 'Ã¶zel iliÅŸkiyi' daha da geliÅŸtirmeyi amaÃ§lÄ±yoruz." dedi.

May, Ä°ngiliz yayÄ±n kurumu BBC'de yayÄ±nlanan "Andrew Marr" programÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkesiyle ABD arasÄ±ndaki "Ã¶zel iliÅŸkilerin" gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸunu belirterek "Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmede gelecekteki ticari iliÅŸkilerimizi konuÅŸacaÄŸÄ±z. TerÃ¶rle mÃ¼cadele, Suriye'deki savaÅŸ gibi dÃ¼nyanÄ±n karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu zorluklarÄ± da gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸiz." diye konuÅŸtu.

Trump'Ä±n Ã¶nceki gÃ¼n yemin tÃ¶reninde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmayla ilgili May, ABD'nin yeni baÅŸkanÄ±nÄ±n konuÅŸmasÄ±nda aÃ§Ä±k bir mesaj verdiÄŸini, bu mesajÄ±n da Ã¼lkesinin Ã§Ä±karlarÄ±na Ã¶ncelik vereceÄŸini sÃ¶ylemesi olduÄŸunu, her Ã¼lke liderinin Ã¼lkesinin Ã§Ä±karlarÄ±na Ã¶ncelik verdiÄŸini bildirdi.

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, Trump'la gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nde iki Ã¼lke arasÄ±ndaki mevcut "Ã¶zel iliÅŸkileri" daha da geliÅŸtirmeyi ele almayÄ± amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. KadÄ±nlarÄ±n dÃ¼nya genelindeki Trump karÅŸÄ±tÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n anÄ±msatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine May, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Donald Trump'Ä±n kadÄ±nlarla ilgili bazÄ± sÃ¶ylemlerinin kabul edilemez olduÄŸunu daha Ã¶nce de sÃ¶yledim. BazÄ± sÃ¶zleriyle ilgili kendisi de Ã¶zÃ¼r diledi zaten. Ben orada BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä±n kadÄ±n baÅŸbakanÄ± olarak bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapacaÄŸÄ±m. BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä±n ikinci kadÄ±n baÅŸbakanÄ± olmaktan gurur duyuyorum. KadÄ±n haklarÄ±nÄ± her zaman savunmuÅŸ ve korumuÅŸ biriyim. Kabul edilemez bulduÄŸum bir ÅŸey olursa bunu Trump'a sÃ¶ylemekten Ã§ekinmeyeceÄŸim."Â

"KÃ–TÃœ ANLAÅžMALARI KABUL ETMEYECEÄžÄ°M"

May, Ä°ngiltere'nin Avrupa BirliÄŸi'nden (AB) Ã§Ä±kÄ±ÅŸ stratejisi hakkÄ±nda bu hafta yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmayla ilgili, Brexit sÃ¼recinde AB ile iyi bir ticari anlaÅŸmaya varÄ±labileceÄŸini kaydederek anlaÅŸma sÃ¼recinde Ä°ngiliz ekonomisinin rekabet gÃ¼cÃ¼nÃ¼ korumaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± ve BrÃ¼ksel ile "kÃ¶tÃ¼ bir anlaÅŸmayÄ±" kabul etmeyeceÄŸini ifade etti.Â

Theresa May'e, Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda bugÃ¼n yer alan ve kamuoyundan gizlenen "Ä°skoÃ§ya'daki Trident nÃ¼kleer silah sistemindeki arÄ±za dolayÄ±sÄ±yla yanlÄ±ÅŸlÄ±kla yapÄ±lan fÃ¼ze demesiyle" ilgili daha Ã¶nce bilgisi olup olmadÄ±ÄŸÄ± soruldu. May, soruya yanÄ±t vermekten kaÃ§Ä±nÄ±rken "Trident nÃ¼kleer sistemimize gÃ¼venen ve bu sistemin Ã¼lkemizin savunmasÄ± iÃ§in gerekliliÄŸine inanan biriyim. Sistemle ilgili testler her zaman yapÄ±lÄ±yor." dedi.Â

Sunday Times gazetesi bugÃ¼n manÅŸetinden verdiÄŸi haberde, "Florida kÄ±yÄ±larÄ±ndaki bir Ä°ngiliz denizaltÄ±sÄ±ndan geÃ§en yÄ±l haziran ayÄ±nda Trident sistemindeki bir arÄ±za nedeniyle yanlÄ±ÅŸlÄ±kla fÃ¼ze fÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±" yazdÄ±.Â