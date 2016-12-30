ByLock'Ã§u askerlere 15 yÄ±la kadar hapis talebi

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FETÃ–'nÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklanan 7 asker hakkÄ±nda ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ±Â talebiyle hazÄ±rlanan iddianame onaylanarak mahkemeye gÃ¶nderildi.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosunca, TSK iÃ§erisinde gÃ¶rev yapan ve 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimine fiili olarak katÄ±lmayan Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, cumhuriyet savcÄ±sÄ±Â GÃ¶kalp KÃ¶kÃ§Ã¼ tarafÄ±ndan FETÃ–'nÃ¼n haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyleÂ 2 subay ve 5 astsubay olmak Ã¼zere 7 ÅŸÃ¼pheli asker hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±.Â

FETÃ–'nÃ¼n yapÄ±lanmasÄ±yla Ã¶rgÃ¼tÃ¼n eylemlerine yer verilen iddianamede, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n TSK iÃ§erisinde nasÄ±l yapÄ±landÄ±ÄŸÄ± ve ne tÃ¼r faaliyetler yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ anlatÄ±ldÄ±.

Ã–rgÃ¼tÃ¼n haberleÅŸme amacÄ±yla sadece kendi Ã¼yelerinin kullandÄ±ÄŸÄ± belirlenen "ByLock" programÄ±na iliÅŸkin bilgilerin yer aldÄ±ÄŸÄ±Â iddianamede, 15 Temmuz darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ne katÄ±lmayan ancak "ByLock"u kullanan askerlerin halen TSK'da gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± ve bunlara yÃ¶nelik soruÅŸturmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ vurgulandÄ±.Â

Ä°ddianamede, 7 tutuklu FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi askerin, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan 7,5 yÄ±ldan 15'er yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.Â

Ä°ddianame, BaÅŸsavcÄ±vekili Ä°smail UÃ§ar tarafÄ±ndan onaylanarak Ä°stanbul 25. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gÃ¶nderildi.

Mahkeme heyetinin, 15 gÃ¼n iÃ§erisinde iddianamenin kabulÃ¼ veya reddi yÃ¶nÃ¼nde karar vermesi bekleniyor. Ä°ddianamenin kabulÃ¼ halinde ÅŸÃ¼pheliler hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak.

Bu arada aynÄ± konuyla ilgili cumhuriyet savcÄ±larÄ±ndan ErgÃ¼n GÃ¼Ã§lÃ¼ tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan ve mahkemeye sunulan diÄŸer iddianamede de "ByLock" kullandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle 10 asker hakkÄ±nda aynÄ± suÃ§tan 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istendi.Â

315 ASKER TUTUKLANMIÅžTI

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± askerlere yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, aralarÄ±nda subaylarÄ±n da bulunduÄŸu 315 asker tutuklanmÄ±ÅŸ, 20 kiÅŸi ise etkin piÅŸmanlÄ±ktan yararlanarak serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bu ÅŸÃ¼phelilerdenÂ toplam 17'si hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±. DiÄŸer ÅŸÃ¼pheliler hakkÄ±nda da gruplara ayrÄ±larak iddianame hazÄ±rlanacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

BaÅŸsavcÄ±lÄ±k, ayrÄ±ca geÃ§en hafta iÃ§erisinde elde edilen deliller doÄŸrultusunda aynÄ± konuya iliÅŸkin yeni bir operasyon talimatÄ± vermiÅŸti. Operasyon kapsamÄ±ndaÂ 243 TSK personeli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bu ÅŸÃ¼phelilerden 140'Ä±nÄ±n emniyetteki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.