DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
15:55, 22 Ocak 2017 Pazar
Kafkaslar
14:14, 22 Ocak 2017 Pazar

  • PaylaÅŸ
Azerbaycan Ermenistan'Ä±n insansÄ±z hava aracÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼
Azerbaycan Ermenistan'Ä±n insansÄ±z hava aracÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼

Azerbaycan Ermenistan'a ait insansÄ±z hava aracÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AzerbaycanÂ ordusu,Â Ermenistan'a ait insansÄ±z hava aracÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼.

Azerbaycan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bu sabah Azerbaycan-Ermenistan sÄ±nÄ±rÄ± Tovuz bÃ¶lgesinde, Azerbaycan mevzileri Ã¼zerinde uÃ§an Ermenistan'a ait insansÄ±z hava aracÄ±nÄ±n vurularak imha edildiÄŸi bildirildi.

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan baÅŸka bir aÃ§Ä±klamada, Ermenistan ordusunun son 24 saatte cephe hattÄ±nÄ±n farklÄ± yÃ¶nlerinde havan toplarÄ± da kullanarak 51 kez ateÅŸkes ihlali yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi.



Ä°lgili Konular Azerbaycan Ermenistan
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Kafkaslar Haberleri
Ä°srail'den KudÃ¼s'te yeni yerleÅŸimlere onay
Ä°srail'den KudÃ¼s'te yeni yerleÅŸimlere onay

Ä°ÅŸgal yÃ¶netimine baÄŸlÄ± KudÃ¼s Belediyesi Ä°nÅŸaat ve Planlama Komitesi, DoÄŸu KudÃ¼s'te 566 yeni konut inÅŸasÄ±na onay verdi.
Azerbaycan Ermenistan'Ä±n insansÄ±z hava aracÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼
Azerbaycan Ermenistan'Ä±n insansÄ±z hava aracÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼

Azerbaycan Ermenistan'a ait insansÄ±z hava aracÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼
Theresa May Trump ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
Theresa May Trump ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May cuma gÃ¼nÃ¼ Washington'da Trump ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
Rusya'ya girenlerin parmak izi alÄ±nacak
Rusya'ya girenlerin parmak izi alÄ±nacak

Rusya Ã¼lkeye giren tÃ¼m yabancÄ±larÄ±n parmak izi vermesini zorunlu hale getirmeyi planlÄ±yor
DEAÅž'Ä±n Dicle'deki botlarÄ± havadan vuruldu
DEAÅž'Ä±n Dicle'deki botlarÄ± havadan vuruldu

Koalisyon gÃ¼Ã§leri DEAÅž'Ä±n Dicle Nehri Ã¼zerinde bulunan botlarÄ±nÄ± havadan vurdu
Ä°srail'den Trump'a KudÃ¼s daveti
Ä°srail'den Trump'a KudÃ¼s daveti

Ä°srail CumhurbaÅŸkanÄ± Rivlin Trump'Ä± KudÃ¼s'e davet etti
Astana Ã¶ncesi son gÃ¶rÃ¼ÅŸme
Astana Ã¶ncesi son gÃ¶rÃ¼ÅŸme

Astana'da yarÄ±n baÅŸlayacak Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Ã¶ncesi heyetler bir araya geldi
Beyrut'ta intihar saldÄ±rÄ±sÄ± engellendi
Beyrut'ta intihar saldÄ±rÄ±sÄ± engellendi

Beyrut'un en iÅŸlek yerlerinden Hamra Caddesi'nde bir intihar eylemcisi gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince yakalandÄ±
Trump'un ilk ziyareti CIA'ya
Trump'un ilk ziyareti CIA'ya

ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± Trump gÃ¶revinin ilk gÃ¼nÃ¼nde CIA merkezini ziyaret etti
Hindistan'da yine tren faciasÄ±
Hindistan'da yine tren faciasÄ±

Hindistan'da trenin raydan Ã§Ä±kmasÄ± sonucu en az 27 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Papua Yeni Gine'de sekiz bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem
Papua Yeni Gine'de sekiz bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem

Papua Yeni Gineâ€™de 8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem gerÃ§ekleÅŸti
SeÃ§imleri kaybeden Jammeh Gambiya'dan ayrÄ±ldÄ±
SeÃ§imleri kaybeden Jammeh Gambiya'dan ayrÄ±ldÄ±

Gambiya'da seÃ§imleri kaybeden Yahya Jammeh ailesiyle Ã¼lkeden ayrÄ±ldÄ±
Beyaz Saray'dan ABD basÄ±nÄ±na tepki
Beyaz Saray'dan ABD basÄ±nÄ±na tepki

Beyaz Saray'Ä±n yeni sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Spicer, Trumpâ€™Ä±n yemin tÃ¶renine katÄ±lanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n Amerikan basÄ±nÄ±nca olduÄŸundan Ã§ok daha az gÃ¶sterildiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rerek, bu yÃ¶ndeki haberleri "yanlÄ±ÅŸ ve utanÃ§ verici" olarak deÄŸerlendirdi
quot Rusya karÅŸÄ±tlarÄ± TÃ¼rkiye nin gÃ¼venlik gÃ¼cÃ¼ dahil her yerine
"Rusya karÅŸÄ±tlarÄ± TÃ¼rkiyeâ€™nin gÃ¼venlik gÃ¼cÃ¼ dahil her yerine sÄ±zmÄ±ÅŸ"

Rus akademisyen, TÃ¼rkiyeâ€™de Rusya karÅŸÄ±tÄ± gÃ¼Ã§lerin askeri ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri dahil devlet kurumlarÄ±na Ã§ok derin ÅŸekilde sÄ±zabileceÄŸini savundu.
Arap akademisyenler Astana'daki Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden umutlu
Arap akademisyenler, Astana'daki Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden umutlu

Tunuslu Suriye uzmanÄ± ve siyasi analist Åžeyh, "Devrimci kitlenin Rusya'ya gÃ¼venmemesi, bu sÃ¼recin zayÄ±f halkasÄ±nÄ± teÅŸkil ediyor ancak, TÃ¼rkiye'nin ikinci gÃ¶zetmen olarak masada bulunmasÄ±, Suriye halkÄ±nÄ±n taleplerini karÅŸÄ±layacak sonuÃ§larÄ±n Ã§Ä±kma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendiriyor" dedi
Barrow'un geliÅŸi Jammeh'in gidiÅŸine endekslendi
Barrow'un geliÅŸi Jammeh'in gidiÅŸine endekslendi

Devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini kazanan Barrow, Jammeh'in Gambiya'dan ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lkesine dÃ¶neceÄŸini duyurdu

Haberler

Ermenistan'dan yine ateÅŸkes ihlali
Ermenistan'dan yine ateÅŸkes ihlali

Azerbaycan, Ermenistan'a ait drone dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼
Azerbaycan Ermenistan'a ait drone dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼

Ermeni politikacÄ±dan Kazakistan ve Belarus'a dÄ±ÅŸlama
Ermeni politikacÄ±dan Kazakistan ve Belarus'a dÄ±ÅŸlama

Azerbaycan - Ermenistan sÄ±nÄ±rÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma
Azerbaycan - Ermenistan sÄ±nÄ±rÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma

Azerbaycan, Ermenistan Ä°HA'sÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼
Azerbaycan Ermenistan Ä°HA'sÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼

Ermenistan'dan KarabaÄŸ'da ateÅŸkes ihlali
Ermenistan'dan KarabaÄŸ'da ateÅŸkes ihlali

Aliyev, AGÄ°T'ten Ermenistan'a baskÄ± istedi
Aliyev AGÄ°T'ten Ermenistan'a baskÄ± istedi

Ermenistan-Azerbaycan sÄ±nÄ±rÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma
Ermenistan-Azerbaycan sÄ±nÄ±rÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 