14:14, 22 Ocak 2017 Pazar

Azerbaycan Ermenistan'Ä±n insansÄ±z hava aracÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼





Azerbaycan Ermenistan'a ait insansÄ±z hava aracÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AzerbaycanÂ ordusu,Â Ermenistan'a ait insansÄ±z hava aracÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼. Azerbaycan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bu sabah Azerbaycan-Ermenistan sÄ±nÄ±rÄ± Tovuz bÃ¶lgesinde, Azerbaycan mevzileri Ã¼zerinde uÃ§an Ermenistan'a ait insansÄ±z hava aracÄ±nÄ±n vurularak imha edildiÄŸi bildirildi. BakanlÄ±ktan yapÄ±lan baÅŸka bir aÃ§Ä±klamada, Ermenistan ordusunun son 24 saatte cephe hattÄ±nÄ±n farklÄ± yÃ¶nlerinde havan toplarÄ± da kullanarak 51 kez ateÅŸkes ihlali yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

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