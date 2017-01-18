14:27, 22 Ocak 2017 Pazar

Mersin'de DHKP-C operasyonu





DHKP-C'ye yÃ¶nelik operasyonda 9 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Mersin'de DHKP-C'ye yÃ¶nelik operasyonda 9 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Mersin TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri kentte DHKP-C'ye yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Ã‡eÅŸitli adreslere dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonlarda 4'Ã¼ kadÄ±n 9 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ZanlÄ±larÄ±n adreslerinde yapÄ±lan aramalarda Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ve yayÄ±nlar ele geÃ§irildi. AralarÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n il yÃ¶neticilerinin de olduÄŸu belirtilen ÅŸÃ¼pheliler sorgulanmak Ã¼zere Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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